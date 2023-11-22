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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Микитин: Еще бы Довбик начал доказывать, что может забивать не только за Жирону

Национальная сборная Украины

Основная проблема нашей сборной сейчас - атака и ее завершение

Микитин: Еще бы Довбик начал доказывать, что может забивать не только за Жирону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Владимир Микитин поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф раунда отбора Евро-2024, в котором примет участие и наша национальная команда.

– Чтобы вы отметили в действиях украинской сборной в матче с Италией (0:0) и над устранением каких недостатков еще надо поработать при подготовке к раунду плей-офф?

– Тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым выбрал правильную стратегию: выстоять в первом тайме, не пропустить быстрый гол, а уже после перерыва прибавить обороты и постараться вырвать победу. Ребята были очень мотивированы, горели желанием сыграть через не могу. Не было вопросов и по физической подготовке, под натиском украинцев "Скуадра Адзурра" в конце поединка выглядела уставшей и сосредоточилась на обороне. Казалось, еще немного и таки дожмем соперника. К сожалению, все испортила неубедительная игра наших в завершающей стадии наступления. Опять незаметным был Довбик, часто выпадал из игры Мудрик, как и в первом поединке с итальянцами, потерялся Цыганков. Номинальные хозяева при бешеной поддержке болельщиков не наиграли на победу, если учесть то мизерное количество голевых моментов, созданных у ворот гостей.

Вот почему Сергею Реброву сейчас следует обратить первостепенное внимание на усиление атакующих действий, потому что без забитых мячей в лучшем случае можно рассчитывать только на ничью.

– Завтра узнаем, с кем украинцы померяются силами в раунде плей-офф. Не исключен вариант, что первым соперником будет Уэльс, которому уступили в борьбе за путевку на последний чемпионат мира.

– Знаете, меня беспокоит, что украинская сборная неудачно проводит стыковые поединки. Надеюсь, что в марте следующего года с этой печальной традицией будет покончено. Сейчас в Украине довольно сбалансированный состав: ветераны доказывают, что есть еще порох в пороховницах, прогрессирует молодежь. У подавляющего большинства игроков немалый международный опыт. Как видите, плюсов хватает.

А у того же потенциального соперника – Уэльса – несколько лидеров уже завершили выступления за сборную. Поэтому, будет возможность взять реванш, вот только бы еще Довбик начал доказывать, что может забивать не только за "Жирону".

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Источник:
sport.ua
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