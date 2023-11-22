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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Внимательно ли вы следили за выступлениями сборной Украины в отборе к Евро-2024? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины
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Сколько дали правильных ответов?

Внимательно ли вы следили за выступлениями сборной Украины в отборе к Евро-2024? Квиз от UA-Футбол

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

20-го ноября сборная Украины провела заключительный поединок отбора к Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва не сумели одержать нужную победу, которая бы вывела нашу команду на континентальное первенство. Однако ничья с итальянцами оставляет шанс нашим соотечественникам пробиться на чемпионат Европы через плей-офф. Соперников в этом раунде "сине-желтые" узнают 23-го ноября.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за выступлениями сборной Украины в этой квалификации, пройдя наш квиз.

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квиз от UA-Футбол
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KondratCheUa (Чернигов)
22.11.2023 в 20:10
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Комментарии 1
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
22.11.2023 в 20:10
8/10
Ответить
0
0

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