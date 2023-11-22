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Сабо - о матче Украина - Италия: В руководстве в Европе остаются люди, которые решают, кто должен проходить дальше

Национальная сборная Украины
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Пенальти на Мудрике и высказывания Чеферина

Сабо - о матче Украина - Италия: В руководстве в Европе остаются люди, которые решают, кто должен проходить дальше

Новина українською
Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал итог матча отбора Евро-2024, в котором украинская национальная команда сыграла вничью с Италией (0:0).

"Не спал всю ночь после матча. Сборная Украины сыграла очень здорово, провели прекрасный второй тайм и могли выигрывать. До игры было понятно, что судейство не будет объективным, после высказываний Александера Чеферина. Занимая такую должность он не имел права на подобные слова — какая сборная должна пройти дальше.

В эпизоде с падением Мудрика был 200% пенальти. Но высказывание Чеферина сыграло свою роль. Это несправедливость. Если бы такое нарушение произошло за пределами штрафной площадки, то судья зафиксировал бы его. Мудрик выиграл пространство у соперника и тот его сбивал. Я смотрел много повторов — это пенальти, без вопросов. Александер Чеферин должен подать в отставку. Нужно спросить, что он говорил судьям и какие были рекомендации для них. Даже если бы защитник сыграл рукой, это все равно бы не захотели замечать.

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Можно сказать, что в руководстве в Европе остаются люди, которые решают, кто должен проходить дальше, а кто не должен. Это далеко от спортивного принципа. Так нельзя, особенно сегодня, когда Украина в таком тяжелом положении. Судьи явно вытащили Италию на чемпионат Европы. Итальянцы дают больше? Они собирают больше зрителей? Почему такое отношение к Украине уже не впервые?! Это вопиющий случай.

В сборной Италии, действительно, игроки высочайшего класса, но мы доказали, что достойны играть проходить дальше в паре с ними. Во втором тайме мы преобладали итальянцев, которые начали играть на сохранение результата. Считаю, что сборная Украины должна проходить на чемпионат Европы. Ребров был очень дисциплинированным игроком и это сохранилось у него до сих пор и переносится на команду. Он разбирается в тактике, знает, как строить игру. Кто бы ни выпал нам в плей-офф, сборная Украины должна проходить", — сказал Сабо.

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Украина Италия Йожеф Сабо
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Источник:
1927.kiev.ua
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