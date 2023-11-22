Сабо - о матче Украина - Италия: В руководстве в Европе остаются люди, которые решают, кто должен проходить дальше

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал итог матча отбора Евро-2024, в котором украинская национальная команда сыграла вничью с Италией (0:0).

"Не спал всю ночь после матча. Сборная Украины сыграла очень здорово, провели прекрасный второй тайм и могли выигрывать. До игры было понятно, что судейство не будет объективным, после высказываний Александера Чеферина. Занимая такую должность он не имел права на подобные слова — какая сборная должна пройти дальше.

В эпизоде с падением Мудрика был 200% пенальти. Но высказывание Чеферина сыграло свою роль. Это несправедливость. Если бы такое нарушение произошло за пределами штрафной площадки, то судья зафиксировал бы его. Мудрик выиграл пространство у соперника и тот его сбивал. Я смотрел много повторов — это пенальти, без вопросов. Александер Чеферин должен подать в отставку. Нужно спросить, что он говорил судьям и какие были рекомендации для них. Даже если бы защитник сыграл рукой, это все равно бы не захотели замечать.