Ребров: Я знаком со сборной Боснии и Герцеговины, там подобраны хорошие игроки

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал сегодняшние результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024, по итогам которой сине-желтые встретятся с командой Боснии и Герцеговины.

- Я уже говорил, что нет разницы, кто выпадет нам на жеребьевке. Нам выпала сборная Боснии и Герцеговины. Будем готовиться к этому сопернику. Пока что рано о чем-то говорить, потому что впереди еще три-четыре месяца подготовки. Очень важно, в каком состоянии подойдут все наши игроки к матчам плей-офф. Есть информация, с кем будем играть, и я уверен, что мы будем готовы к мартовским встречам.

- Какие планы имеет тренерский штаб по подготовке к матчам плей-офф в последующие месяцы?

- В течение этих месяцев будем наблюдать и за нашими игроками, и за соперниками. Я знаком со сборной Боснии и Герцеговины, там подобраны хорошие игроки. Даже несмотря на то, что они не очень хорошо выступили в своей группе в этом отборочном цикле.

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- Финальный матч плей-офф будет против победителя пары Израиль - Исландия. Кто из этих оппонентов стал бы лучшей опцией для нашей команды в борьбе за путевку на Евро-2024?

- Не имею пожеланий, на кого из этих сборных попадать в финале плей-офф. Разве что важно, что если мы пройдем сборную Боснии и Герцеговины, то второй матч будем играть дома. Поддержка наших болельщиков - вот это очень важно! Но нам надо хорошо подготовиться к встрече с боснийцами, для игроков очень важно думать именно о первой и ближайшей игре, - сказал Ребров.