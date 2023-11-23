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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, сколько может заработать сборная Украины в случае выхода на Евро-2024

Национальная сборная Украины
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Стало известно, сколько может заработать сборная Украины в случае выхода на Евро-2024

uefa

Новина українською

Известно, сколько получат команды, которые вышли на Евро-2024. В том числе и сборная Украины, если пробьется чрез сито плей-офф.

По данным УЕФА, призовой фонд Евро-2024 вырос до рекордных 371 миллиона евро, и он будетт распределен следующим образом:

  • Стартовый капитал в размере 9,25 млн евро для каждого из 24 участников;
  • 1,5 миллиона евро за победу в групповом этапе и 750 000 евро за ничью;
  • 2 миллиона евро для каждой страны, вышедшей в 1/8 финала;
  • 3,25 миллиона евро для каждой страны, вышедшей в четвертьфинал;
  • 5 миллионов евро для каждой страны, вышедшей в полуфинал;
  • 7 миллионов евро для проигравшего финалиста;
  • 10 миллионов евро для победителя Евро-2024.

Это означает, что чемпион Европы может заработать до 34 миллионов евро призовых во время турнира.

Напомним, что в полуфинале плей-офф сборная Украины сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта. В финале стыков украинцы могут провести поединок против победителя матча Израиль – Исландия.

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Источник:
УЕФА
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