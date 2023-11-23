Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, сколько может заработать сборная Украины в случае выхода на Евро-2024
Считаем деньги
uefa
Известно, сколько получат команды, которые вышли на
По данным УЕФА, призовой фонд Евро-2024 вырос до рекордных 371 миллиона евро, и он будетт распределен следующим образом:
- Стартовый капитал в размере 9,25 млн евро для каждого из 24 участников;
- 1,5 миллиона евро за победу в групповом этапе и 750 000 евро за ничью;
- 2 миллиона евро для каждой страны, вышедшей в 1/8 финала;
- 3,25 миллиона евро для каждой страны, вышедшей в четвертьфинал;
- 5 миллионов евро для каждой страны, вышедшей в полуфинал;
- 7 миллионов евро для проигравшего финалиста;
- 10 миллионов евро для победителя Евро-2024.
Это означает, что чемпион Европы может заработать до 34 миллионов евро призовых во время турнира.
Напомним, что в полуфинале плей-офф сборная Украины сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта. В финале стыков украинцы могут провести поединок против победителя матча Израиль – Исландия.
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