Стало известно, сколько может заработать сборная Украины в случае выхода на Евро-2024

Известно, сколько получат команды, которые вышли на Евро-2024 . В том числе и сборная Украины, если пробьется чрез сито плей-офф.

По данным УЕФА, призовой фонд Евро-2024 вырос до рекордных 371 миллиона евро, и он будетт распределен следующим образом:

Стартовый капитал в размере 9,25 млн евро для каждого из 24 участников;

1,5 миллиона евро за победу в групповом этапе и 750 000 евро за ничью;

2 миллиона евро для каждой страны, вышедшей в 1/8 финала;

3,25 миллиона евро для каждой страны, вышедшей в четвертьфинал;

5 миллионов евро для каждой страны, вышедшей в полуфинал;

7 миллионов евро для проигравшего финалиста;

10 миллионов евро для победителя Евро-2024.

Это означает, что чемпион Европы может заработать до 34 миллионов евро призовых во время турнира.

Напомним, что в полуфинале плей-офф сборная Украины сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта. В финале стыков украинцы могут провести поединок против победителя матча Израиль – Исландия.