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Стало известно место сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА
Сине-желтые сохранили свою позицию
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
ФИФА обновила рейтинг национальных сборных. По итогам обновления национальная команда Украины сумела сохранить свою позицию и осталась на 22-й строчке.
Сине-желтые имеют 1553,35 балла. Среди представителей УЕФА украинская сборная 12-я.
В ноябре подопечные Сергея Реброва провели один матч квалификации Евро-2024 против команды Италии (0:0).
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А вот первая десятка потерпела изменений. Англия переместилась на 3-ю строчку, а Бразилия после серии неудач опустилась на 5-е место. Бельгия также обошла бразильцев, а Нидерланды и Португалия обменялись местами.
Рейтинг ФИФА на 30.11.2023
1. Аргентина - 1855,20.
2. Франция - 1845,44.
3. Англия - 1800,05.
4. Бельгия - 1798,46.
5. Бразилия - 1784,09.
6. Нидерланды - 1745,48.
7. Португалия - 1745,06.
8. Испания - 1732,64.
9. Италия - 1718,82.
10. Хорватия - 1717,57.
...
22. УКРАИНА - 1553,35.
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