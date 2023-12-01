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Мустафаев: Мой отец очень хотел, чтобы я играл за Азербайджан, но если будет предложение от сборной Украины - отказываться точно не стану
Хавбек был заигран за молодежку Азербайджана, а вот за национальные сборные еще не играл
Фото: із відкритих джерел
22-летний хавбек "Полесья" Эмиль Мустафаев рассказал о том, почему он принял решение играть за молодежную сборную Азербайджана (провел 3 матча), но при этом понимает, что от предложения заиграть за
– В свое время ты принял предложение вступать на молодежном уровне при Азербайджане. Не сожалеешь о своем решении?
– Я мечтал играть за Азербайджан, потому что мой отец очень этого хотел. Когда меня приглашал Руслан Петрович, я уже был заигран. Было бы неправильно перепрыгивать из одной сборной в другую.
– От национальной сборной не было приглашений? Было ли общение с федерацией?
– Общались, пока еще был в "Александрии". Теперь все тихо.
– В твоей истории со сборной Украины рано ставить точку?
– Приглашение в национальную сборную Украины может быть раз в тысячу лет. Отказываться точно не стану. Я здесь вырос и стал тем, кем я являюсь сейчас.
– Как в Азербайджане отзываются о Нуриеве и Ахмедзаде, которые зажигали УПЛ за "Минай"?
‒ Я не так близко с ними общаюсь. Ахмедзаде постоянно приглашается в сборную. Рустам на достаточно хорошем счету.
– Молодежные сборные Азербайджана и Украины недавно встречались в отборе на Евро-2025. Среди твоих экс-партнеров есть проектный игрок?
– Есть несколько интересных ребят – вратарь Рустам Симагулин и капитан Фарид Юсифли.
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