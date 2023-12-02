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Сегодня Украина узнает возможных соперников в группе Евро-2024
Жеребьевка состоится в 19:00 в Гамбурге
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Матч плей-офф Лиги наций состоятся только в марте, и к тому времени их победители, среди которых может оказаться и Украина, будут знать своих соперников на чемпионате Европы-2024.
Жеребьевка группового раунда Евро-2024
21 команда распределены на четыре корзины. Германия автоматически попадает в группу A первым номером. Три победителя плей-офф будут в четвертой корзине. Полностью состав корзин выглядит следующим образом.
- Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.
- Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия.
- Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.
- Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, три победителя плей-офф.
Таким образом, Украина, если победит в плей-офф, будет в четвертой корзине.
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