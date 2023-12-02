Максим Таловеров: Менталитет сборной Украины изменился

Защитник австрийского "ЛАСКа" Максим Таловеров в эксклюзивном интервью UA-Футбол поделился впечатлениями от дебютного вызова в национальную сборную, рассказал об атмосфере в коллективе, а также вспомнил скандальный эпизод с Михаилом Мудриком.

- На какой позиции на вас больше рассчитывает тренерский штаб сборной? В клубе вы иногда играете центральным полузащитником...

– Первый тренировочный сбор продемонстрировал, что тренерский штаб рассчитывает на меня в центре защиты. Возможно, в будущем буду иметь шанс проявить себя в центре поля, но это зависит от решения тренерского штаба. На тренировках и в матче против "Лехии" играл в защите.

- Какие впечатления остались от контрольного матча с "Лехией"?

– Счастлив, что получил шанс дебютировать за национальную сборную. Каждый футболист мечтает играть за главную сборную. Считаю, что вся команда сыграла достаточно уверенно. Меня переполняли положительные эмоции, даже несмотря на то, что это была контрольная игра. Дебют за сборную придает мне мотивации прогрессировать и двигаться вперед. Надеюсь, что в скором времени буду иметь шанс проявить себя в официальных матчах.

– Поделитесь своими впечатлениями от атмосферы в сборной?

– Приятно было работать в дружелюбной атмосфере. На первый-второй день чувствовал себя своим в коллективе. Спасибо ребятам, которые мне помогали. В национальной сборной дружный коллектив. Каждый шутит, по дружески может подколоть.

- Требования Сергея Реброва и Руслана Ротаня схожи или существуют какие-то существенные отличия?

- Структура игры у этих двух тренеров отличается, но есть общие требования. Футболист должен выкладываться на 300%. Мы понимаем, что играем за главную команду страны, поэтому с настроем и самоотдачей проблем нет. Ребров и Ротань по своему видят футбол. Тренерский штаб все хорошо объясняет, поэтому много времени не нужно на адаптацию. Для футболиста важно, когда ему доступно и ясно все объясняют.

- Когда узнали, что не попали в заявку на матч с Италией, расстроились или были к этому готовы?

– Каждый футболист мечтает играть в стартовом составе. Хотелось дебютировать за сборную в официальном матче. Испытывал злость прежде всего на самого себя. Если тренер принял такое решение, значит я где-то недоработал. Надо еще больше работать и совершенствоваться.

Все мысли были о нашей общей победе, которая позволила бы выйти на Евро-2024. Счастлив, что Сергей Ребров вызвал меня на этот сбор. Этот тренировочный сбор был важен для каждого футболиста. Для меня честь быть частью этого коллектива. Понимаю, к чему нужно стремиться в будущем.

– Какие эмоции вас переполняли после финального свистка противостояния с Италией? В эпизоде с Мудриком по вашему мнению было нарушение правил?

– Все были огорчены, в раздевалке царила тишина. Тренер поблагодарил за игру и отметил, что мы ни в чем не уступали грозному сопернику. Каждый понимал, что имели шансы на победу и было какое-то опустошение. Считаю, что сборная достигла существенного прогресса, ведь раньше ничья против Италии для нас была бы счастьем. Менталитет сборной изменился. Стараемся выигрывать в каждом матче. Подобные игры идут на пользу нашей команде. Только с сильнейшими можно прогрессировать.

Что касается эпизода с Мудриком, то я считаю, что арбитры должны были пересмотреть этот эпизод на VAR. Считаю, что стоило назначать пенальти. Михаил после игры сказал, что на 100% уверен, что там было нарушение правил.

- Возможно, действительно нашу сборную не хотели видеть на Евро или просто элементарная ошибка арбитров?

– Не хочется даже думать об этом. Всегда хочется верить в лучшее и надеяться, что это была ошибка арбитра. У нас еще остался шанс квалифицироваться на Евро и мы сделаем все, чтобы добиться своей цели. Если даже нас там видеть не хотят, будем доказывать, что они ошибались. Будем стараться демонстрировать качественный футбол в каждой игре.

- Как оцените перспективы нашей сборной отобраться на Евро через плей-офф Лиги наций? Рассчитываете в мартовских матчах уже играть за сборную?

- У всех сборных более-менее равные шансы. Не хочу выделять фаворитов, ведь все будут стремиться выйти на Евро и сделают для этого все. Тарас Степаненко сказал, что лучше не говорить, а работать и добиваться результата. Соглашаюсь с этими словами опытного футболиста. Верим в свои силы и сделаем все, чтобы достичь своей цели.

Каждый футболист рассчитывает играть в стартовом составе сборной. До мартовских матчей еще много времени, поэтому следует проявлять себя за клуб. Не хочется забегать вперед. Важно прогрессировать, и тогда на меня обратят внимание тренеры сборной. Стремлюсь с каждым днем ставить сильнее.