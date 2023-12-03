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"Она мне кажется самой сильной в квартете": Луческу - о шансах Украины на Евро 2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Бывший тренер киевского Динамо рассказал о шансах Украины на Евро-2024

"Она мне кажется самой сильной в квартете": Луческу - о шансах Украины на Евро 2024

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу для PlaySport.ro поделился своими комментариями по поводу жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы-2024:

"Бельгия - второй фаворит этой группы, Румыния - третья, но есть шансы. На стороне Румынии замечательный прогресс по сравнению с прошлым годом и хорошие сыгранные матчи. Также я считаю если Украина квалифицируется на Евро-2024, то она мне кажется самой сильной в квартете. Учитывая, что у украинцев четыре футболиста стартового состава играют в Английской Премьер-лиге, двое - в испанской Ла Лиге, плюс есть остальные. Это сборная, которая очень выросла", — сказал Луческу.

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Напомним, сборная Украины получила в соперники Израиль, Боснию и Исландию.

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Мирча Луческу Национальная сборная Украины
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Источник:
PlaySport.ro
Комментарии
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MaximSK (Киев)
03.12.2023 в 14:59
Мне кажется бессмысленно говорить о нас до матчах плей-офф, сперва попадем на Евро, тогда можно рассуждать кто фаворит, еще накаркает. А группа реально одна из самых слабых на Евро, было много групп где было бы трудно даже за третье место побороться.
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
03.12.2023 в 14:59
Мне кажется бессмысленно говорить о нас до матчах плей-офф, сперва попадем на Евро, тогда можно рассуждать кто фаворит, еще накаркает. А группа реально одна из самых слабых на Евро, было много групп где было бы трудно даже за третье место побороться.
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