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"Она мне кажется самой сильной в квартете": Луческу - о шансах Украины на Евро 2024
Бывший тренер киевского Динамо рассказал о шансах Украины на Евро-2024
Getty Images / Global Images Ukraine
Мирча Луческу для PlaySport.ro поделился своими комментариями по поводу жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы-2024:
"Бельгия - второй фаворит этой группы, Румыния - третья, но есть шансы. На стороне Румынии замечательный прогресс по сравнению с прошлым годом и хорошие сыгранные матчи. Также я считаю если Украина квалифицируется на Евро-2024, то она мне кажется самой сильной в квартете. Учитывая, что у украинцев четыре футболиста стартового состава играют в Английской Премьер-лиге, двое - в испанской Ла Лиге, плюс есть остальные. Это сборная, которая очень выросла", — сказал Луческу.
Напомним, сборная Украины получила в соперники Израиль, Боснию и Исландию.
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