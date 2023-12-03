"Она мне кажется самой сильной в квартете": Луческу - о шансах Украины на Евро 2024

Мирча Луческу для PlaySport.ro поделился своими комментариями по поводу жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы-2024:

"Бельгия - второй фаворит этой группы, Румыния - третья, но есть шансы. На стороне Румынии замечательный прогресс по сравнению с прошлым годом и хорошие сыгранные матчи. Также я считаю если Украина квалифицируется на Евро-2024, то она мне кажется самой сильной в квартете. Учитывая, что у украинцев четыре футболиста стартового состава играют в Английской Премьер-лиге, двое - в испанской Ла Лиге, плюс есть остальные. Это сборная, которая очень выросла", — сказал Луческу.