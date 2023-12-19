Ребров: Важно, чтобы Довбик и Цыганков завершили сезон в Жироне, а потом уже думали о других клубах

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о перспективах двух украинцев "Жироны" Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которые СМИ в течения сезона активно сватают в топовые европейские клубы.

"Готовы ли Цыганков и Довбик к грандам европейского футбола? Я считаю, что не только от Цыганкова и Довбика, но и от всей "Жироны" никто не ожидал, что они в конце первого круга будут на первом месте. Они очень уверенно выглядят, и они на первом месте по игре в Ла Лиге. То, что там два ключевых игрока сборной, – это очень важно. Они обретут уверенность. Я надеюсь, что они будут дальше прогрессировать.

Действительно, вокруг них много слухов о больших клубах. Я считаю, что очень важно, чтобы они закончили сезон в "Жироне", и посмотрим, на каком месте, а потом уже думали о других клубах, если они этого желают", – рассказал Ребров.