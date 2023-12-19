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Ребров: Важно, чтобы Довбик и Цыганков завершили сезон в Жироне, а потом уже думали о других клубах

Национальная сборная Украины
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Главный тренер сборной Украины порассуждал об успехах украинцев в Жироне

Ребров: Важно, чтобы Довбик и Цыганков завершили сезон в Жироне, а потом уже думали о других клубах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о перспективах двух украинцев "Жироны" Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которые СМИ в течения сезона активно сватают в топовые европейские клубы.

"Готовы ли Цыганков и Довбик к грандам европейского футбола? Я считаю, что не только от Цыганкова и Довбика, но и от всей "Жироны" никто не ожидал, что они в конце первого круга будут на первом месте. Они очень уверенно выглядят, и они на первом месте по игре в Ла Лиге. То, что там два ключевых игрока сборной, – это очень важно. Они обретут уверенность. Я надеюсь, что они будут дальше прогрессировать.

Действительно, вокруг них много слухов о больших клубах. Я считаю, что очень важно, чтобы они закончили сезон в "Жироне", и посмотрим, на каком месте, а потом уже думали о других клубах, если они этого желают", – рассказал Ребров.

Напомним, что после 17-ти туров "Жирона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая "Реал" на два очка, а "Барселону" - на девять.

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Сергей Ребров Украина Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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