Ребров - про Ярмолюка: Для игроков сборной очень важна стабильность

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался относительно украинского хавбека "Брентфорда" и молодежной сборной Украины Егора Ярмолюка.

"Да, я постоянно на связи с Унаи Мельгосой (тренером молодежки, - прим). Очень много разговариваем. Он очень много говорит о Ярмолюке. Все мы видим его прогресс. Сейчас он получил место в основном составе "Брентфорда" На мой взгляд, он смотрится очень интересно. Посмотрим, как будет дальше. Для игроков национальной сборной очень важно получать нужную практику, чтобы они были в тонусе.

Я только надеюсь и желаю Ярмолюку, чтобы он удержал место в основном составе и дальше прогрессировал. Для игроков сборной очень важна стабильность. Если он постоянно играет, мы можем стабильно смотреть его и делать выводы. Это касается всех игроков, которые являются кандидатами в сборную", - сказал Ребров.