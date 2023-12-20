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Ребров - про Ярмолюка: Для игроков сборной очень важна стабильность

Национальная сборная Украины
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Хавбек "смотрится очень интересно"

Ребров - про Ярмолюка: Для игроков сборной очень важна стабильность

Фото: Brentford FC

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался относительно украинского хавбека "Брентфорда" и молодежной сборной Украины Егора Ярмолюка.

"Да, я постоянно на связи с Унаи Мельгосой (тренером молодежки, - прим). Очень много разговариваем. Он очень много говорит о Ярмолюке. Все мы видим его прогресс. Сейчас он получил место в основном составе "Брентфорда" На мой взгляд, он смотрится очень интересно. Посмотрим, как будет дальше. Для игроков национальной сборной очень важно получать нужную практику, чтобы они были в тонусе.

Я только надеюсь и желаю Ярмолюку, чтобы он удержал место в основном составе и дальше прогрессировал. Для игроков сборной очень важна стабильность. Если он постоянно играет, мы можем стабильно смотреть его и делать выводы. Это касается всех игроков, которые являются кандидатами в сборную", - сказал Ребров.

Напомним, что в текущем сезоне Ярмолюк провел за "Брентфорд" 10 матчей без результативных действий.

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Сергей Ребров Украина Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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