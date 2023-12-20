Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров - про Ярмолюка: Для игроков сборной очень важна стабильность
Хавбек "смотрится очень интересно"
Фото: Brentford FC
Главный тренер
"Да, я постоянно на связи с Унаи Мельгосой (тренером молодежки, - прим). Очень много разговариваем. Он очень много говорит о Ярмолюке. Все мы видим его прогресс. Сейчас он получил место в основном составе "Брентфорда" На мой взгляд, он смотрится очень интересно. Посмотрим, как будет дальше. Для игроков национальной сборной очень важно получать нужную практику, чтобы они были в тонусе.
Я только надеюсь и желаю Ярмолюку, чтобы он удержал место в основном составе и дальше прогрессировал. Для игроков сборной очень важна стабильность. Если он постоянно играет, мы можем стабильно смотреть его и делать выводы. Это касается всех игроков, которые являются кандидатами в сборную", - сказал Ребров.
Напомним, что в текущем сезоне Ярмолюк провел за "Брентфорд" 10 матчей без результативных действий.
Популярное сейчас
- Российский актер-пропагандист Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе, - СМИ
- Польша – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Источник: Днепр-1 получил трансферный бан от ФИФА
- Ребров: Все считают, что в матче с Боснией мы фавориты, но, мне кажется, это ничего не значит
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке