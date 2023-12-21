Национальная сборная Украины
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Итоговый рейтинг ФИФА: Украина закончила год на 22-м месте
Без изменений после предыдущего обновления
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
ФИФА в последний раз в этом календарном году обновила рейтинг сборных. По сравнению с предыдущим обновлением позиция сборной Украины не претерпела изменений – 22-е место. "Сине-желтые" имеют 1553,35 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.
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Наши соперники по плей-офф отбора чемпионата Европы также остались на своих прежних местах: Босния и Герцеговина – 69 (0), Исландия – 71 (0), Израиль - 75 (0).
Рейтинг ФИФА на 21.12.2023
- Аргентина - 1855,20.
- Франция - 1845,44.
- Англия - 1800,05.
- Бельгия - 1798,46.
- Бразилия - 1784,09.
- Нидерланды - 1745,48.
- Португалия - 1745,06.
- Испания - 1732,64.
- Италия - 1718,82.
- Хорватия - 1717,57.
...
- 22. УКРАИНА - 1553,35.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Игорь Семйон
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