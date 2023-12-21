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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итоговый рейтинг ФИФА: Украина закончила год на 22-м месте

Национальная сборная Украины

Без изменений после предыдущего обновления

Итоговый рейтинг ФИФА: Украина закончила год на 22-м месте

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

ФИФА в последний раз в этом календарном году обновила рейтинг сборных. По сравнению с предыдущим обновлением позиция сборной Украины не претерпела изменений – 22-е место. "Сине-желтые" имеют 1553,35 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.

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Наши соперники по плей-офф отбора чемпионата Европы также остались на своих прежних местах: Босния и Герцеговина – 69 (0), Исландия – 71 (0), Израиль - 75 (0).

Рейтинг ФИФА на 21.12.2023

  1. Аргентина - 1855,20.
  2. Франция - 1845,44.
  3. Англия - 1800,05.
  4. Бельгия - 1798,46.
  5. Бразилия - 1784,09.
  6. Нидерланды - 1745,48.
  7. Португалия - 1745,06.
  8. Испания - 1732,64.
  9. Италия - 1718,82.
  10. Хорватия - 1717,57.

...

  • 22. УКРАИНА - 1553,35.
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Игорь Семйон
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