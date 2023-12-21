Итоговый рейтинг ФИФА: Украина закончила год на 22-м месте

ФИФА в последний раз в этом календарном году обновила рейтинг сборных. По сравнению с предыдущим обновлением позиция сборной Украины не претерпела изменений – 22-е место. "Сине-желтые" имеют 1553,35 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.

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Наши соперники по плей-офф отбора чемпионата Европы также остались на своих прежних местах: Босния и Герцеговина – 69 (0), Исландия – 71 (0), Израиль - 75 (0).

Рейтинг ФИФА на 21.12.2023

Аргентина - 1855,20. Франция - 1845,44. Англия - 1800,05. Бельгия - 1798,46. Бразилия - 1784,09. Нидерланды - 1745,48. Португалия - 1745,06. Испания - 1732,64. Италия - 1718,82. Хорватия - 1717,57.

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