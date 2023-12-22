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УАФ назвала место проведения первого домашнего матча сборной Украины в 2024-м году
Или финал плей-офф, или матч за третье место
Getty Images/Global Images Ukraine
Первый "домашний" матч 2024-го года сборная Украины проведет в польском Вроцлаве, сообщает на своих официальных ресурсах УАФ.
Соперник и статус матча "сине-желтых" определится 21 марта после встреч полуфинала плей-фоф ЧЕ-2024: Босния и Герцеговина - Украина и Израиль - Исландия. Украина сыграет "домашний" матч против одного из соперников 26-го марта в польском Вроцлаве.
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В случае победы над боснийцами, подопечные Реброва сыграют в финале плей-офф за выход на чемпионат Европы с Израилем или Исландией.
Если Украина уступит, то встреча на "Тарчинский Арена Вроцлав" будет иметь статус игры за 3-е место в рамках плей-офф Лиги наций.
Отметим, что в случае выхода на Евро-2024 Украина в группе сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией.
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