Судаков: Не нравится, что наши эксперты уже анализируют группу для Украины на Евро-2024

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков оценил шансы национальной команды выйти на чемпионат Европы-2024.

"Думаю, что все под нашим контролем. У нас есть отличные шансы выйти на Евро, и мы сделаем все, чтобы так и было. Мы верим в успех. Главное, как следует, настроиться, потому что мне немного не нравится, что наши эксперты уже анализируют группу для Украины на Евро-2024.

Подождите, давайте мы пройдем плей-офф, а потом будем об этом говорить. Вы же знаете, что нам исторически было лучше играть тогда, когда фаворитом считали соперника. Теперь надо ломать этот стереотип", - сказал Судаков.