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Судаков: Не нравится, что наши эксперты уже анализируют группу для Украины на Евро-2024
Хавбек считает, что у сборной будет шанс пробиться на Евро
Фото: УАФ
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков оценил шансы национальной команды выйти на чемпионат Европы-2024.
"Думаю, что все под нашим контролем. У нас есть отличные шансы выйти на Евро, и мы сделаем все, чтобы так и было. Мы верим в успех. Главное, как следует, настроиться, потому что мне немного не нравится, что наши эксперты уже анализируют группу для Украины на Евро-2024.
Подождите, давайте мы пройдем плей-офф, а потом будем об этом говорить. Вы же знаете, что нам исторически было лучше играть тогда, когда фаворитом считали соперника. Теперь надо ломать этот стереотип", - сказал Судаков.
Напомним, в первом стыковом матче сборная Украины на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной (21 марта), а в случае победы над боснийцами встретится с победителем пары Израиль – Исландия (26 марта).
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