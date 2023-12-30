Национальная сборная Украины
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Зинченко, Мудрик и другие. Футболисты сборных Украины поздравили с Новым годом – ВИДЕО
Основные звезды основной и молодежной команд
Скриншот
Украинская ассоциация футбола на своем YouTube-канале опубликовала поздравления от футболистов сборных Украины с Новым годом.
В записи ролика приняли игроки национальной команды Александр Зинченко, Михаил Мудрик, Виталий Миколенко, Артем Довбик, Георгий Судаков и представители молодежки Владимир Бражко, Егор Ярмолюк и Руслан Нещерет.
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