  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зинченко, Мудрик и другие. Футболисты сборных Украины поздравили с Новым годом – ВИДЕО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко, Мудрик и другие. Футболисты сборных Украины поздравили с Новым годом – ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Основные звезды основной и молодежной команд

Зинченко, Мудрик и другие. Футболисты сборных Украины поздравили с Новым годом – ВИДЕО

Скриншот

UA-Футбол
Новина українською

Украинская ассоциация футбола на своем YouTube-канале опубликовала поздравления от футболистов сборных Украины с Новым годом.

В записи ролика приняли игроки национальной команды Александр Зинченко, Михаил Мудрик, Виталий Миколенко, Артем Довбик, Георгий Судаков и представители молодежки Владимир Бражко, Егор Ярмолюк и Руслан Нещерет.

По теме
yellow-arrow
Судаков: Не нравится, что наши эксперты уже анализируют группу для Украины на Евро-2024
yellow-arrow
Внимательно ли вы следили за украинским футболом в 2023-м году? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Ракицкий: Если получу вызов в сборную, буду очень рад. Гимн Украины пою и буду петь
Украина Александр Зинченко Артем Довбик Виталий Миколенко Михаил Мудрик Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости