Момент на всю жизнь. Как Александр Шовковский прославился против Швейцарии

Для кого-то это может стать новостью, однако Александр Шовковский не любит пенальти. Особенно взятые – после них наступает эйфория, и настроиться на следующий поединок очень трудно. Возможно, это парадоксально звучит, но такое мнение имеет право на жизнь.

СаШо прославился многими сейвами и послематчевыми сериями, одна из которых вообще превратилась в визитку. Да, в пределах Украины было сделано немало, но что поспорит с чемпионатом мира?

На Мундиале-2022 Яссин Буну безупречно выступил против Испании, и о Шовковском снова заслуженно вспомнили – марокканец справился с ударами соперника в лотерее и повторил уникальное достижение нашего соотечественника. Можно ли его переплюнуть? Наверное, нет.

Сегодня Александр празднует 49-летие, и ради этого не грех вспомнить события 2006-го.

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В 2018-м The Guardian сформировал список самых скучных матчей в истории ЧМ. Не поверите, но на лидирующей строчке – встреча между Украиной и Швейцарией.

"Игра была настолько невеселой, что слово "помои" обиделось бы, если бы упоминалось в одном предложении с этим ужасом. На вопрос о том, что делает матч великим, нет объективно верного ответа, но спросите у людей, и, скорее всего, возникнет несколько тем: цель, сквозное действие, интенсивность, качество, драматизм, инцидент, полемика. Швейцарии и Украине не хватало всех семи компонентов".

Серьезный упрек, скорее всего, направленный на провокацию. Да, мы не увидели много моментов, но уж простите – Швейцария не пропустила ни одного мяча на групповом этапе, мы, как и полагается для плей-офф, выжидали собственный опасный эпизод. Да и если поднять статистику, то все выглядело не так ужасно, как об этом насмешливо написали британцы.

В то же время нам нечего жалеть – тот июньский вечер в Кельне точно останется в памяти каждого украинца. 1/8-я планетарного соревнования, дерзкая паненка в исполнении Артема Милевского, СаШо – все это подарило хороший накал эмоций. И та серия пенальти стала настоящей изюминкой.

Для нынешнего тренера "Динамо" дуэль со швейцарцами – давний, однако, слава Богу, закрытый гештальт. И дело не в сопернике, как таковом, а знаменитом фиаско со Словенией – после нее голкипер получил шквал хейта и долго не мог оправиться.

Также поездка в Германию должна была послужить ответом на более актуальную критику – успокоить общественность, или же подтвердить определенные тезисы. Никто не сомневался в том, что Олегу Блохину нужен Шовковский, но возникли небезосновательные опасения относительно формы последнего – в начале 2006-го наш герой сломал ключицу в контрольном спарринге с ФК "Москва" и "вылетел" на длительный период.

Как ни крути, это повлияло на гонку в украинском первенстве – переняв эстафету у Рыбки, СаШо все же допустил несколько важных ошибок на финише. Согласитесь, если бы не проигрыш "Днепру" (0:2) или упущенная победа над "Шахтером" (2:2), где Чигринский и Жадсон создали камбэк, то, возможно бы, мы не стали свидетелями золотого матча с решающим ударом Джулиуса Агаховы.

Сам Александр признал, что ходил по лезвию бритвы, ведь форсировал восстановление ради Мундиаля. Впрочем, отметим – игрок провел фундаментальную работу со специалистами, которые не просто поставили его на ноги, но и залезли в голову.

Для вратаря внутреннее спокойствие имело ключевое значение: "Если говорить о матче со Швейцарией, то это, безусловно, результат моей работы в период реабилитации после травмы с психологами, которые помогли мне выйти на новый энергетический уровень, научиться контролировать себя и управлять собой. А серия пенальти стала возможностью реализовать эти знания. Урок получился феноменальным. Колоссальным. Я никогда не мог подумать, для чего мне это нужно и вообще пригодится ли вообще. Просто во время реабилитации мы проработали разные практики и потом как-то подумали: "А давайте попробуем вот это".

И методики себя оправдали.

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Мексиканский арбитр Бенито Арчундия известил о завершении дополнительного времени. СаШо прекрасно описал состояние, в котором находился: "Перед началом серии пенальти всегда есть чуть меньше десяти минут. И в эти десять минут я отошел в сторону и постарался вспомнить все то, что мы отрабатывали с психологами, когда учились самоконтролю. Как не дать волю чувствам, эмоциям, панике, возбуждению. Отошел в сторону. Углубился. Углубился в себя, если можно так сказать. Постарался войти в состояние покоя. Это было уникальное состояние. Невероятно удивительное".

Дальше – те же эмоциональные качели. У экранов телевизора волновались миллионы, еще больше людей схватилось за голову, когда Андрей Шевченко нанес бесхитростный удар – Паскаль Цубербюлер легко угадал угол. Как дальше? Эта мысль витала в воздухе, и кто за все это должен был отвечать (да еще и Олег Блохин ушел в подтрибунное помещение)? Правильно, Александр.

"Началась серия послематчевых пенальти. Главный тренер не выдержал – ушел.

И вот получается: бьет Андрей Шевченко – не забивает. Крики! Швейцарцы торжествуют. Подавленные болельщики сборной Украины и другие игроки.

Подходит бить игрок сборной Швейцарии – я отбиваю удар. Настроение мгновенно меняется на противоположное: торжествует сборная Украины, а швейцарцы расстроены – как так?

Идет бить Артем Милевский. Забивает в своем особом стиле. Сборная Украины торжествует.

Идет бить игрок сборной Швейцарии – не забивает. В национальной сборной – невероятный подъем. Дальше забивает мяч Сергей Ребров.

И вот третий игрок швейцарцев. Я понимаю, как он собирается бить. Он бьет именно так, как собирался, и я отбиваю удар.

И в этот момент - тоже очень показательно - у меня включается сознание. Мне не удалось продолжить это состояние. Я понимаю, что осталось два удара сборной Украины и два удара сборной Швейцарии. Из двух ударов сборная Украины должна забить хотя бы один и мы уже вышли победителями. Из двух ударов сборной Швейцарии они обязаны забивать два – если они хоть один не забьют, то проиграют.

И эти теоретические расчеты приводят к тому, что меня накрывает эмоциями. Накрывает, как цунами маленькую лодочку. Накрывает настолько, что, признаюсь честно, я не отошел от этого состояния до игры со сборной Италии. Я не смог все это быстро пережить и отпустить, хоть и пытался".

***

Швейцария пройдена, Украина - в экстазе. "Сине-желтые" отдали все силы и попали на Италию. 0:3? Знаете, это не тот случай, когда можно закрыть глаза и подытожить все в стиле: "ну, мы и так прыгнули выше головы". Например, это наблюдалось на Евро-2020, и было очень обидно, что подопечные Андрея Шевченко без боя спасовали перед Англией; а вот что касается "скуадры адзурры", то мы действительно не имели ресурсов – занавес поражения приоткрыл СаШо:

"После феноменальной игры со Швейцарией был матч со сборной Италии. Я подходил к нему опустошенным. Должен ли был я играть эту игру? По большому счету, принимая во внимание состояние, в котором я находился, то нет.

у нас не было возможности не читать газеты, не слушать радио. После того матча на пресс-конференции меня признали лучшим игроком дня. Куча интервью, миллион звонков от близких, родственников, друзей, знакомых. Все, у кого был мой номер телефона, считали должным, как минимум, написать сообщение. Я благодарен за каждый звонок и каждое сообщение, но это очень повлияло на то, что я не смог восстановиться к следующему матчу со сборной Италии.

Спустя много лет мы с Олегом Владимировичем Блохиным вспоминали это событие. Я ему честно признался, что психологически и эмоционально не восстановился для игры с итальянцами. На что он мне ответил:

"Думаешь, я этого не видел? Думаешь, я этого не знал? Думаешь, у меня был выбор? Если бы у меня был достаточно хороший резерв, я бы тебя не поставил. Но, с другой стороны, как я мог тебя не поставить после матча со сборной Швейцарии? Ты вытащил всю команду.

Да, я мог бы сказать, что у тебя есть повреждения и ты психологически не готов, но ты представляешь себе такое: сказать, что Шовковский не готов, что он психологически не восстановился? Тогда это выглядело очень странно".

Олег Владимирович был прав на 100 процентов. Команда не могла позволить себе оставить Шовковского – за его плечами сидели молодые Андрей Пятов и Богдан Шуст. То, что мы уступили в дальнейшем? Как бы ни хотелось верить в сказку, но это было прогнозируемо – некоторая категория болельщиков даже обрадовалась, когда Италия торжествовала на ЧМ, ведь проиграть победителям совсем не стыдно.

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