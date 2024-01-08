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Трубин или Лунин? Ребров дал свою оценку вратарям сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Кто должен стать №1 ?

Трубин или Лунин? Ребров дал свою оценку вратарям сборной Украины

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о вратарях национальной команды - Анатолии Трубине из "Бенфики" и Андрее Лунине из "Реала".

"Трубин своей игрой в Бенфике продемонстрировал, что достойно заменил Влаходимоса. Анатолий сделал очень важный шаг, он прогрессирует. Я уверен, что в "Бенфике" Трубин будет продолжать совершенствовать свой уровень игры.

Я уже говорил о Лунине, если он будет иметь практику, то будет приглашаться в сборную", - сказал Ребров.

Трубин в этом сезоне провел за "Бенфику" 21 матч, в котором он пропустил 17 мячей. Лунин сыграл 10 поединков, пропустив 6 мячей.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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