Трубин или Лунин? Ребров дал свою оценку вратарям сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о вратарях национальной команды - Анатолии Трубине из "Бенфики" и Андрее Лунине из "Реала".

"Трубин своей игрой в Бенфике продемонстрировал, что достойно заменил Влаходимоса. Анатолий сделал очень важный шаг, он прогрессирует. Я уверен, что в "Бенфике" Трубин будет продолжать совершенствовать свой уровень игры.

Я уже говорил о Лунине, если он будет иметь практику, то будет приглашаться в сборную", - сказал Ребров.