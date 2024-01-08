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Ребров: Если ты хочешь победить Боснию, то должен думать о своей игре, уважая оппонента

Национальная сборная Украины

Наставник сборной Украины отметил смену тренера боснийской команды

Ребров: Если ты хочешь победить Боснию, то должен думать о своей игре, уважая оппонента

Фото: УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о поединке со сборной Боснии и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф отбора к Евро-2024.

"Я надеюсь, что к тому времени все футболисты подойдут без травм. Сейчас смотрим много видеоматериалов с помощниками, просматриваем игроков. Я с Висенте в январе собираюсь поехать в Турцию, чтобы посмотреть на сборников и будущих кандидатов. Некоторые команды будут готовиться в Украине - мы и там побываем.

Для меня очень важно двигаться от матча к матчу. Не нужно сейчас забегать вперед и думать о том, что будет через несколько месяцев. Сейчас я настраиваю игроков таким образом, чтобы они концентрировались на своих клубах и через игры готовились к встрече с Боснией. Если ты хочешь побеждать, то должен думать о своей игре, уважая оппонента.

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Они сменили тренера. В последних матчах этот тренер на каждой позиции использовал много игроков, поэтому трудно назвать их оптимальный состав.

Я считаю, что Пьянич и Джеко - очень важные игроки для боснийцев. Достаточно хорошего уровня молодежь. Когда наступит время, очень важно, чтобы игроки имели достаточно практики перед ответственными матчами", - сказал Ребров.

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Напомним, в первом стыковом матче сборная Украины на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной (21 марта), а в случае победы над боснийцами встретится с победителем пары Израиль – Исландия (26 марта).

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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