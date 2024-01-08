Ребров: Если ты хочешь победить Боснию, то должен думать о своей игре, уважая оппонента

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о поединке со сборной Боснии и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф отбора к Евро-2024.

"Я надеюсь, что к тому времени все футболисты подойдут без травм. Сейчас смотрим много видеоматериалов с помощниками, просматриваем игроков. Я с Висенте в январе собираюсь поехать в Турцию, чтобы посмотреть на сборников и будущих кандидатов. Некоторые команды будут готовиться в Украине - мы и там побываем.

Для меня очень важно двигаться от матча к матчу. Не нужно сейчас забегать вперед и думать о том, что будет через несколько месяцев. Сейчас я настраиваю игроков таким образом, чтобы они концентрировались на своих клубах и через игры готовились к встрече с Боснией. Если ты хочешь побеждать, то должен думать о своей игре, уважая оппонента.