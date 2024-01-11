Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной Украины. ВИДЕО

Почти у каждого поколения сборной Украины был свой трагический вылет на стадии плей-офф к большим турнирам: будь-то на ЕВРО или на Чемпионат Мира. Кто-то вспомнит легендарное "Саша, где ты гулял?", а кто-то - провал во втором матче против сборной Франции. В этом видео вспомнили все матчи плей-офф для национальной команды. Почему эта стадия настолько несчастливая для национальной сборной Украины?

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