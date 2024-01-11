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Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной Украины. ВИДЕО
Болезненные страницы истории
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Почти у каждого поколения сборной Украины был свой трагический вылет на стадии плей-офф к большим турнирам: будь-то на ЕВРО или на Чемпионат Мира. Кто-то вспомнит легендарное "Саша, где ты гулял?", а кто-то - провал во втором матче против сборной Франции. В этом видео вспомнили все матчи плей-офф для национальной команды. Почему эта стадия настолько несчастливая для национальной сборной Украины?
Смотрите новое видео из цикла "Записки футбольного болєльщіка".
- 00:00 Почему нам так не повезет в плей-офф?
- 00:36 Первая неудача в плей-офф / Украина-Хорватия / Педерсен
- 03:10 Саша, где ты гулял? / Украина-Словения
- 04:29 Разгром от сборной Германии / Украина-Германия
- 05:36 Слезы Шевы после проигрыша грекам / Украина-Греция
- 06:53 ШОК в Париже / Украина-Франция
- 09:26 Единственный (пока) удачный отбор / Украина-Словения (ЕВРО-2016)
- 10:36 Автогол и (не)пенальти Ярмоленко / Украина-Уэльс
- 11:50 Пройдет ли Украина Боснию и Герцеговину и кого-то из пары Израиль/Исландия?
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