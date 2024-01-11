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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной Украины. ВИДЕО

Национальная сборная Украины

Болезненные страницы истории

Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной Украины. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Почти у каждого поколения сборной Украины был свой трагический вылет на стадии плей-офф к большим турнирам: будь-то на ЕВРО или на Чемпионат Мира. Кто-то вспомнит легендарное "Саша, где ты гулял?", а кто-то - провал во втором матче против сборной Франции. В этом видео вспомнили все матчи плей-офф для национальной команды. Почему эта стадия настолько несчастливая для национальной сборной Украины?

Смотрите новое видео из цикла "Записки футбольного болєльщіка".

  • 00:00 Почему нам так не повезет в плей-офф?
  • 00:36 Первая неудача в плей-офф / Украина-Хорватия / Педерсен
  • 03:10 Саша, где ты гулял? / Украина-Словения
  • 04:29 Разгром от сборной Германии / Украина-Германия
  • 05:36 Слезы Шевы после проигрыша грекам / Украина-Греция
  • 06:53 ШОК в Париже / Украина-Франция
  • 09:26 Единственный (пока) удачный отбор / Украина-Словения (ЕВРО-2016)
  • 10:36 Автогол и (не)пенальти Ярмоленко / Украина-Уэльс
  • 11:50 Пройдет ли Украина Боснию и Герцеговину и кого-то из пары Израиль/Исландия?

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Андрей Шевченко Александр Шовковский Украина
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