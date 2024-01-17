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Юрченко: У меня есть такие амбиции - сыграть за сборную Украины
Владлен Юрченко вызывался в сборную, но та и не дебютировал
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29-летний
– Ты, в свое время, вызывались в сборную Украины, но не сыграл. Или еще имеешь планы снова получить вызов из национальной команды и дебютировать, все же?
– Это сложный вопрос. Да, у меня есть такие амбиции. Но для этого нужно, чтобы многое сошлось воедино. Первое – это командная игра. Если команда хорошо играет, показывает результат, тогда за ее игроками наблюдают. Поэтому надо работать всем вместе, играть хорошо. Чтобы тренерский штаб сборной следил не только за мной, а за всеми.
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