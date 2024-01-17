Юрченко: У меня есть такие амбиции - сыграть за сборную Украины

29-летний новичок "Металлиста 1925" Владлен Юрченко рассказал о своих амбициях сыграть за сборную Украины.

– Ты, в свое время, вызывались в сборную Украины, но не сыграл. Или еще имеешь планы снова получить вызов из национальной команды и дебютировать, все же?

– Это сложный вопрос. Да, у меня есть такие амбиции. Но для этого нужно, чтобы многое сошлось воедино. Первое – это командная игра. Если команда хорошо играет, показывает результат, тогда за ее игроками наблюдают. Поэтому надо работать всем вместе, играть хорошо. Чтобы тренерский штаб сборной следил не только за мной, а за всеми.