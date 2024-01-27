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Шевченко: Находясь в состоянии войны, сделать сборную конкурентной – это уже победа
Речь идет обо всех национальных командах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал об одной из своих целей в новой должности и прокомментировал
"Одной из моих основных целей является подготовка национальной сборной к плей-офф Чемпионата Европы, растущей женской сборной сборной по футзалу, вышедшей на Чемпионат Мира. И Олимпийской сборной, впервые прошедшей Квалификацию.
Пребывая в состоянии войны, для нас участвовать и сделать команду конкурентной – это уже победа. Решать, ехать в Париж или нет, не нам, а правительству и Олимпийскому комитету. Нам нужно убедиться, что команда готова.
Это не просто: игроки не имеют права покинуть страну, у них каждый раз должно быть разрешение, и клубы должны постоянно подавать документы в свою федерацию”, - сказал Шевченко.
Напомним, что олимпийская сборная Украины впервые в истории квалифицировалась на Олимпиаду. Подопечные Ротаня примут участие в следующих Играх-2024, которые пройдут в Париже.
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