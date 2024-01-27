Шевченко: Находясь в состоянии войны, сделать сборную конкурентной – это уже победа

Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал об одной из своих целей в новой должности и прокомментировал

"Одной из моих основных целей является подготовка национальной сборной к плей-офф Чемпионата Европы, растущей женской сборной сборной по футзалу, вышедшей на Чемпионат Мира. И Олимпийской сборной, впервые прошедшей Квалификацию.

Пребывая в состоянии войны, для нас участвовать и сделать команду конкурентной – это уже победа. Решать, ехать в Париж или нет, не нам, а правительству и Олимпийскому комитету. Нам нужно убедиться, что команда готова.

Это не просто: игроки не имеют права покинуть страну, у них каждый раз должно быть разрешение, и клубы должны постоянно подавать документы в свою федерацию”, - сказал Шевченко.