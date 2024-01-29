Ассистент Реброва: Вы всегда можете ожидать новые имена в сборной Украины

Ассистент Сергея Реброва в сборной Украины Висенте Гомес, который посетил товарищеский матч "Полесье" - "Сталь" Мелец (1:1), рассказал о поиске новых игроков в национальную команду.

"Для нас важно смотреть игры, просматривать футболистов, как они играют. Тем более, в такой важный период сезона - во время их подготовки. Креативность, совершенствование. Поэтому нам важно смотреть такие игры.

Здесь (в Испании - прим.) у нас три команды - "Металлист 1925", "Кривбасс" и "Полесье". А потому мы стараемся составить расписание, чтобы просмотреть как можно больше матчей.

Вы всегда можете ожидать новые имена, потому что мы всегда ищем, мы постоянно в поиске. Стараемся получить лучших игроков в тот момент, когда сборная должна играть", - цитирует тренера официальный сайт "Полесья".