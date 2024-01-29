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Вацко: Ребров отклонил "безумное" и "космическое" предложения от двух клубов с Ближнего Востока
Речь идет о Аль-Джазире и Аль-Шабабе
Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, а с недавнего времени и вице-президент УАФ отклонил предложения двух клубов из ОАЭ.
Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, в услугах тренера были заинтересованы "Аль-Джазира" и "Аль-Шабаб".
"Ребров отклонил недавно просто безумное с финансовой точки зрения предложение от "Аль-Джазиры". Причем, эмиратский клуб соглашался на совместительство в клубе и сборной Украины. Но Ребров отказался.
Я знаю, "Аль-Шабаб" тоже был заинтересован, тоже выходил – там деньги космос, вы не понимаете, цифры не буду говорить, чтобы никто не "поплыл". Просто космическое предложение. Ребров отказал", - сказал Вацко.
Напомним, что до работы со сборной Украины Ребров тренировал эмиратский "Аль-Айн".
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