  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Вацко: Ребров отклонил "безумное" и "космическое" предложения от двух клубов с Ближнего Востока
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вацко: Ребров отклонил "безумное" и "космическое" предложения от двух клубов с Ближнего Востока

Национальная сборная Украины
Обновлено

Речь идет о Аль-Джазире и Аль-Шабабе

Вацко: Ребров отклонил "безумное" и "космическое" предложения от двух клубов с Ближнего Востока

Фото: Getty Images

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, а с недавнего времени и вице-президент УАФ отклонил предложения двух клубов из ОАЭ.

Читайте такжеВацко – о своем якобы вице-президентстве в УАФ: Как правильно пишется слово - Пі###ж" или "Пи###ж?

Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, в услугах тренера были заинтересованы "Аль-Джазира" и "Аль-Шабаб".

"Ребров отклонил недавно просто безумное с финансовой точки зрения предложение от "Аль-Джазиры". Причем, эмиратский клуб соглашался на совместительство в клубе и сборной Украины. Но Ребров отказался.

Я знаю, "Аль-Шабаб" тоже был заинтересован, тоже выходил – там деньги космос, вы не понимаете, цифры не буду говорить, чтобы никто не "поплыл". Просто космическое предложение. Ребров отказал", - сказал Вацко.

Напомним, что до работы со сборной Украины Ребров тренировал эмиратский "Аль-Айн".

По теме
yellow-arrow
Ассистент Реброва: Вы всегда можете ожидать новые имена в сборной Украины
yellow-arrow
Шевченко: Находясь в состоянии войны, сделать сборную конкурентной – это уже победа
yellow-arrow
Миссия Шевченко: "Восстановить украинский футбол. Чеферин, приедь и увидь стадионы, разрушенные ракетами"
Сергей Ребров Виктор Вацко УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
29.01.2024 в 18:46
не чего хорошего он не добьётся с нашей сборной--не кому играть
Ответить
1
3
Вернуться к новостям
Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
29.01.2024 в 18:46
не чего хорошего он не добьётся с нашей сборной--не кому играть
Ответить
1
3
Gican85 (Киев)
29.01.2024 в 19:56
Да нет, он в УАФ надеется больше "заработать"
Ответить
0
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
29.01.2024 в 18:43
Станіславович, коней на переправі не міняють, тим більш що коні українські
Ответить
3
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости