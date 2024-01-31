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Ребров: Согласен с Шевченко - российские клубы не должны быть нигде

Национальная сборная Украины
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Сергей Станиславович поддержал позицию президента УАФ

Ребров: Согласен с Шевченко - российские клубы не должны быть нигде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины и вице-президент Сергей Ребров высказался относительно желания президента УЕФА Александера Чеферина смягчить санкции против российского футбола.

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"Я согласен с Андреем Николаевичем Шевченко, Чеферину нужно приехать в Украину и посмотреть, что российские спортсмены все делали в Украине и что сделали с нашим государством.

Поэтому я полностью согласен с Андреем Николаевичем, согласен с позицией нашей ассоциации футбола — российские клубы не должны быть нигде", - сказал Ребров.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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