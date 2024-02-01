Ребров: Леоненко, Вацко, Цыганык что-то сказали - а мы должны отвечать. Я беру на работу тех людей, которым доверяю

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на претензии по формированию команды в структуре различных сборных команд.

- Сейчас многие наши ведущие футбольные блогеры говорят, что в институте сборных работают люди, которые учились на платформе PASS, вдохновителем и создателем которой является Глеб Платов. Они не понимают, почему именно эти люди здесь и имеют такое влияние.

- Я вам так отвечу, как Лобановский когда-то говорил. Мы понимаем ваше непонимание. Так можете и ответить блогерам и журналистам.

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Я разговариваю со всеми кандидатами, Унаи Мельгоса разговаривает с кандидатами. Мы выбираем не по фамилиям, а по способностям работать.

- Информация про их влияние преувеличена?

- Я не понимаю, ну какое у них влияние? У кого влияние?

Мы сейчас должны комментировать высказывания всех блогеров – Леоненко, Вацко, Цыганыка… Кто-то что-то сказал, а мы должны отвечать.

Еще раз – это моя ответственность. Я беру на работу тех людей, которым я доверяю и в которых вижу перспективу.