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Ребров: Леоненко, Вацко, Цыганык что-то сказали - а мы должны отвечать. Я беру на работу тех людей, которым доверяю
Сергей Станиславович ответил на претензии по комплектованию штата в различных сборных Украины
Фото: УАФ
Главный тренер
- Сейчас многие наши ведущие футбольные блогеры говорят, что в институте сборных работают люди, которые учились на платформе PASS, вдохновителем и создателем которой является Глеб Платов. Они не понимают, почему именно эти люди здесь и имеют такое влияние.
- Я вам так отвечу, как Лобановский когда-то говорил. Мы понимаем ваше непонимание. Так можете и ответить блогерам и журналистам.
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Я разговариваю со всеми кандидатами, Унаи Мельгоса разговаривает с кандидатами. Мы выбираем не по фамилиям, а по способностям работать.
- Информация про их влияние преувеличена?
- Я не понимаю, ну какое у них влияние? У кого влияние?
Мы сейчас должны комментировать высказывания всех блогеров – Леоненко, Вацко, Цыганыка… Кто-то что-то сказал, а мы должны отвечать.
Еще раз – это моя ответственность. Я беру на работу тех людей, которым я доверяю и в которых вижу перспективу.
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