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Таловеров: У Чехии много индивидуально сильных игроков. Украине будет трудно с этим соперником

Национальная сборная Украины

Украинский защитник имеет опыт выступлений в чешских клубах

Таловеров: У Чехии много индивидуально сильных игроков. Украине будет трудно с этим соперником

Фото: Максим Таловеров

Новина українською

Защитник ЛАСКа и молодежной сборной Украины Максим Таловеров подвел итоги жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2024/25 и отдельно оценил силу сборной Чехии, которая сыграет в одной группе с командой Сергея Реброва.

Напомним, длительное время Таловеров играл в чемпионате Чехии - за "Динамо" Ческе-Будеевице, "Спарту", "Славию" и "Слован".

– Как оцените жеребьевку сборной Украины – Чехия, Грузия, Албания в Лиге Наций?

– На уровне дивизиона B Лиги наций нет слабых соперников, все команды более-менее равны. У каждой команды в группе есть шансы как выиграть, так и проиграть. В этом плане я бы вообще не говорил о Лиге наций – где группа сильнее, где слабее. Здесь подобрано так, что везде есть своя интрига, и в нашей группе она тоже максимальна.

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— Что скажете конкретно о чешской сборной как нашем сопернике?

– У них много классных исполнителей, в том числе индивидуально сильных, играющих за далеко не последние клубы ведущих чемпионатов. Но относительно Чехии как команды… У них сменился тренер, Иван Гашек работает только с этого года. В этом есть своя интрига – как быстро он поставит свой футбол, насколько изменит сборную, потому что набор игроков, который есть у чехов, позволяет серьезно удивить как тактикой, так и манерой ведения игры.

– Кто является лидерами сборной Чехии?

– У них много качественных игроков. Соучек на виду, он в "Вест Хэме" на видных ролях. Но и в Германии много качественных футболистов из Чехии: Гложек в "Байере", Чванчар в "Боруссии" М, Шик в "Байере". Там в Бундеслиге в общей сложности человек пять наивысшего уровня. Да и кроме них хватает качественных игроков, которые играют и в топ-5 лиг, и в ведущих клубах других чемпионатов.

– А в сборной Чехии играют ваши бывшие одноклубники из "Славии"? На кого обратить внимание?

– Из "Славии" много футболистов вызывается. Юречка – сильный атакующий футболист. Я ко всем своим бывшим одноклубникам отношусь с уважением, поэтому высоко их оценю.

– Трудно ли будет Украине с соперником Чехией?

– Трудно. У Чехии много индивидуально сильных футболистов. Лидеры в праймовом возрасте, в расцвете сил. Увидим, как сработает фактор Гашека, хорошо ли он распорядится кадрами. Потому что от этого тоже многое в Лиге наций будет зависеть, - подытожил Таловеров.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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