Определилось расписание матчей сборной Украины в Лиге наций 2024/25

В четверг, 8 февраля в Париже состоялась церемония жеребьевки Лиги наций-2024/2025, по итогам которой определились соперники национальной сборной Украины.

Команда Сергея Реброва попала во вторую корзину Лиги В и получила по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин. В группе В1 сине-желтые сыграют с Чехией, Албанией и Грузией. Определился календарь поединков в нашем квартете.

Календарь матчей группы В1 Лиги наций-2024/2025

1-й тур

07.09.2024

Грузия - Чехия (19:00)

Украина - Албания (21:45)

2-й тур

10.09.2024

Албания - Грузия (21:45)

Чехия - Украина (21:45)

3-й тур

11.10.2024

Чехия - Албания (21:45)

Украина - Грузия (21:45)

4-й тур

14.10.2024

Грузия - Албания (19:00)

Украина - Чехия (21:45)

5-й тур

16.11.2024

Грузия - Украина (19:00)

Албания - Чехия (21:45)

6-й тур

19.11.2024

Албания - Украина (21:45)

Чехия - Грузия (21:45)

Время начала матчей - киевское.