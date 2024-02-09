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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Определилось расписание матчей сборной Украины в Лиге наций 2024/25

Национальная сборная Украины

Все поединки пройдут осенью

Определилось расписание матчей сборной Украины в Лиге наций 2024/25

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

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В четверг, 8 февраля в Париже состоялась церемония жеребьевки Лиги наций-2024/2025, по итогам которой определились соперники национальной сборной Украины.

Команда Сергея Реброва попала во вторую корзину Лиги В и получила по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин. В группе В1 сине-желтые сыграют с Чехией, Албанией и Грузией. Определился календарь поединков в нашем квартете.

Календарь матчей группы В1 Лиги наций-2024/2025

1-й тур

07.09.2024

Грузия - Чехия (19:00)
Украина - Албания (21:45)

2-й тур

10.09.2024

Албания - Грузия (21:45)
Чехия - Украина (21:45)

3-й тур

11.10.2024

Чехия - Албания (21:45)
Украина - Грузия (21:45)

4-й тур

14.10.2024

Грузия - Албания (19:00)
Украина - Чехия (21:45)

5-й тур

16.11.2024

Грузия - Украина (19:00)
Албания - Чехия (21:45)

6-й тур

19.11.2024

Албания - Украина (21:45)
Чехия - Грузия (21:45)

Время начала матчей - киевское.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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