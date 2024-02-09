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Определилось расписание матчей сборной Украины в Лиге наций 2024/25
Все поединки пройдут осенью
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
В четверг, 8 февраля в Париже состоялась церемония жеребьевки Лиги наций-2024/2025, по итогам которой определились соперники национальной сборной Украины.
Команда Сергея Реброва попала во вторую корзину Лиги В и получила по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин. В группе В1 сине-желтые сыграют с Чехией, Албанией и Грузией. Определился календарь поединков в нашем квартете.
Календарь матчей группы В1 Лиги наций-2024/2025
1-й тур
07.09.2024
Грузия - Чехия (19:00)
Украина - Албания (21:45)
2-й тур
10.09.2024
Албания - Грузия (21:45)
Чехия - Украина (21:45)
3-й тур
11.10.2024
Чехия - Албания (21:45)
Украина - Грузия (21:45)
4-й тур
14.10.2024
Грузия - Албания (19:00)
Украина - Чехия (21:45)
5-й тур
16.11.2024
Грузия - Украина (19:00)
Албания - Чехия (21:45)
6-й тур
19.11.2024
Албания - Украина (21:45)
Чехия - Грузия (21:45)
Время начала матчей - киевское.
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