Цыганык: Мне очень не понравились слова Реброва. Уважение к журналистом должно быть

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык отреагировал на реплику главного тренера сборной Украины Сергея Реброва о том, что он не готов комментировать инсайды украинских футбольных "блогеров".

"Мне очень не понравились слова главного тренера сборной Украины Сергея Реброва про то, что он не будет отвечать каждому блогеру.

Я понимаю, что на это у него нет времени, что нужно концентрироваться на работе со сборной, но уважение какое-то должно быть…

Мы с ним знакомы очень давно, как и другие журналисты… И если он считает, что он может себе это позволить… Посмотрим, как оно будет, когда немного пойдет в другую сторону.

Я понимаю, что родственные связи сейчас в Украине играют очень большую роль, понимаю, что контракт у тренера с УАФ достаточно немаленький и непростой, и я понимаю, что времени понуждать игроков подписывать контракты с одним футбольным агентством тоже есть достаточно времени, а вот отвечать на некоторые реплики блогеров у него нет времени.

Ну, что ж, это его право", - сказал Цыганык.