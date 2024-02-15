Объявлен обновленный рейтинг ФИФА. Украины опустилась на две позиции

Сегодня, 15 февраля, состоялось первое обновление рейтинга ФИФА в 2024 году. Так, в первой десятке изменений не произошло. Сборная Украины опустилась на две позиции и теперь занимает 24 место в рейтинге сильнейших сборных мира.

Топ-30 рейтинга ФИФА выглядит следующим образом: