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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Объявлен обновленный рейтинг ФИФА. Украины опустилась на две позиции

Национальная сборная Украины
Обновлено

Состоялось первое обновление рейтинга ФИФА в 2024 году

Объявлен обновленный рейтинг ФИФА. Украины опустилась на две позиции

Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Сегодня, 15 февраля, состоялось первое обновление рейтинга ФИФА в 2024 году. Так, в первой десятке изменений не произошло. Сборная Украины опустилась на две позиции и теперь занимает 24 место в рейтинге сильнейших сборных мира.

Топ-30 рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

  • 1. Аргентина
  • 2. Франция
  • 3. Англия
  • 4. Бельгия
  • 5. Бразилия
  • 6. Нидерланды
  • 7. Португалия
  • 8. Испания
  • 9. Италия
  • 10. Хорватия
  • 11. Уругвай
  • 12 (13). Марокко
  • 13 (12). США
  • 14. Колумбия
  • 15. Мексика
  • 16. Германия
  • 17 (20) Сенегал
  • 18 (17). Япония
  • 19 (18). Швейцария
  • 20 (21). Иран
  • 21 (19). Дания
  • 22 (23). Южная Корея
  • 23 (21). Австралия
  • 24 (22). Украина
  • 25 (24). Австрия
  • 26. Швеция
  • 27. Венгрия
  • 28 (42). Нигерия
  • 29. Уэльс
  • 30 (31). Польша
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Украина Национальная сборная Украины ФИФА
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Источник:
fifa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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download1 (huyersk)
15.02.2024 в 15:57
скоро плей-офф та Євро- наверстаємо
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
15.02.2024 в 15:57
скоро плей-офф та Євро- наверстаємо
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1
0
Червяк (Донецкая)
15.02.2024 в 15:06
В Африці і Азії пройшли офіційні змагання, за які тамтешні збірні отримали досить багато балів. А україна залишилась при власних очках. Я і інші європейські збірні
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