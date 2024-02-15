Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Объявлен обновленный рейтинг ФИФА. Украины опустилась на две позиции
Состоялось первое обновление рейтинга ФИФА в 2024 году
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Сегодня, 15 февраля, состоялось первое обновление рейтинга ФИФА в 2024 году. Так, в первой десятке изменений не произошло. Сборная Украины опустилась на две позиции и теперь занимает 24 место в рейтинге сильнейших сборных мира.
Топ-30 рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:
- 1. Аргентина
- 2. Франция
- 3. Англия
- 4. Бельгия
- 5. Бразилия
- 6. Нидерланды
- 7. Португалия
- 8. Испания
- 9. Италия
- 10. Хорватия
- 11. Уругвай
- 12 (13). Марокко
- 13 (12). США
- 14. Колумбия
- 15. Мексика
- 16. Германия
- 17 (20) Сенегал
- 18 (17). Япония
- 19 (18). Швейцария
- 20 (21). Иран
- 21 (19). Дания
- 22 (23). Южная Корея
- 23 (21). Австралия
- 24 (22). Украина
- 25 (24). Австрия
- 26. Швеция
- 27. Венгрия
- 28 (42). Нигерия
- 29. Уэльс
- 30 (31). Польша
По теме
Оцените этот материал:
Источник:fifa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
15.02.2024 в 15:57
Ответить
1
0
Популярное сейчас
- Шахтер играет вничью, Трубин побеждает, у Ворсклы новый игрок, а у Кристал Пэлас – новый тренер. Главные новости за 15 февраля
- Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы
- Суркис - Шапаренко: Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должна быть 300
- Вирт: У сборной Украины есть два топ-вратаря. У Реброва будет болеть голова
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 2