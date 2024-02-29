УАФ одолжила 700 тысяч евро на поточные расходы, - СМИ

Новое руководство УАФ на два месяца одолжило у своих деловых партнеров около 700 тыс евро для поточных потребностей Ассоциации, сообщает Sport.ua.

Как пишет источник, благодаря этим средствам национальная сборная Украины проведет сборы в Испании перед стыковым матчем с Боснией и Герцеговиной за выход на Евро-2024. Этот этап подготовки в Марбелье должен начаться 13 марта.

Ранее сообщалось, что на данный момент дефицит бюджета УАФ составляет порядка 2 млн евро.

Напомним, что сборной Украины для выхода на Евро-2024 нужно пройти два раунда плей-офф. 21 марта – против Боснии и Герцеговины. В случае положительного результата 26 числа того же месяца – будет матч против победителя пары Израиль – Исландия.