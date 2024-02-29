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УАФ одолжила 700 тысяч евро на поточные расходы, - СМИ
Кроме прочего, на эти деньги сборная Украины проведет сбор в Испании
uaf.ua
Новое руководство УАФ на два месяца одолжило у своих деловых партнеров около 700 тыс евро для поточных потребностей Ассоциации, сообщает Sport.ua.
Как пишет источник, благодаря этим средствам
Ранее сообщалось, что на данный момент дефицит бюджета УАФ составляет порядка 2 млн евро.
Напомним, что сборной Украины для выхода на Евро-2024 нужно пройти два раунда плей-офф. 21 марта – против Боснии и Герцеговины. В случае положительного результата 26 числа того же месяца – будет матч против победителя пары Израиль – Исландия.
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