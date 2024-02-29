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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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УАФ одолжила 700 тысяч евро на поточные расходы, - СМИ

Национальная сборная Украины
Обновлено

Кроме прочего, на эти деньги сборная Украины проведет сбор в Испании

УАФ одолжила 700 тысяч евро на поточные расходы, - СМИ

uaf.ua

Новина українською

Новое руководство УАФ на два месяца одолжило у своих деловых партнеров около 700 тыс евро для поточных потребностей Ассоциации, сообщает Sport.ua.

Как пишет источник, благодаря этим средствам национальная сборная Украины проведет сборы в Испании перед стыковым матчем с Боснией и Герцеговиной за выход на Евро-2024. Этот этап подготовки в Марбелье должен начаться 13 марта.

Ранее сообщалось, что на данный момент дефицит бюджета УАФ составляет порядка 2 млн евро.

Напомним, что сборной Украины для выхода на Евро-2024 нужно пройти два раунда плей-офф. 21 марта – против Боснии и Герцеговины. В случае положительного результата 26 числа того же месяца – будет матч против победителя пары Израиль – Исландия.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
29.02.2024 в 18:28
Пізнаю стиль зеленої шобли. Набратись кредитів, а після - хоч потоп. А чому такий крутий перець, як Шева, не звернувся до своїх патронів, панів Суркісів, або до Ахмет-хана, щоб профінансували сбори сбУ?
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
29.02.2024 в 18:28
Пізнаю стиль зеленої шобли. Набратись кредитів, а після - хоч потоп. А чому такий крутий перець, як Шева, не звернувся до своїх патронів, панів Суркісів, або до Ахмет-хана, щоб профінансували сбори сбУ?
Ответить
0
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