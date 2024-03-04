Минмолодьспорта опубликовало список игроков сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины

Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало список футболистов сборной Украины , которые отправятся на матч 1/2 финала плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

В приказе указано, что в список делегации попали футболисты, которые отправятся из Марбельи (Испания), где состоится тренировочный сбор подопечных Сергея Реброва, в Зеницу (Босния и Герцеговина) 19 марта.

Список футболистов сборной Украины, которые попали в делегацию:

Вратари: Андрей Лунин ("Реал"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Георгий Бущан ("Динамо")

Защитники: Александр Сваток ("Днепр-1"), Денис Попов, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – "Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Илья Забарный ("Борнмут"), Виталий Миколенко ("Эвертон").

Полузащитники: Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Александр Зубков (все – "Шахтер"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Руслан Малиновский ( "Дженоа"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Михаил Мудрик ("Челси"), Сергей Сидорчук ("Вестерло").

Форварды: Даниил Сикан ("Шахтер"), Артем Довбик ("Жирона"), Роман Яремчук ("Валенсия").

Также опубликован и резервный список.

Вратарь: Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

Защитник: Максим Таловеров (ЛАСК).

Полузащитники: Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (оба – "Динамо").

Форварды: Владислав Ванат ("Динамо"), Назарий Русин ("Сандерленд").