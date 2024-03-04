Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минмолодьспорта опубликовало список игроков сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины
Список членов делегации, которая отправится на матч
Фото Павла Кубанова - УАФ
Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало список футболистов
В приказе указано, что в список делегации попали футболисты, которые отправятся из Марбельи (Испания), где состоится тренировочный сбор подопечных Сергея Реброва, в Зеницу (Босния и Герцеговина) 19 марта.
Список футболистов сборной Украины, которые попали в делегацию:
Вратари: Андрей Лунин ("Реал"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Георгий Бущан ("Динамо")
Защитники: Александр Сваток ("Днепр-1"), Денис Попов, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – "Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Илья Забарный ("Борнмут"), Виталий Миколенко ("Эвертон").
Полузащитники: Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Александр Зубков (все – "Шахтер"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Руслан Малиновский ( "Дженоа"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Михаил Мудрик ("Челси"), Сергей Сидорчук ("Вестерло").
Форварды: Даниил Сикан ("Шахтер"), Артем Довбик ("Жирона"), Роман Яремчук ("Валенсия").
Также опубликован и резервный список.
Вратарь: Дмитрий Ризнык ("Шахтер").
Защитник: Максим Таловеров (ЛАСК).
Полузащитники: Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (оба – "Динамо").
Форварды: Владислав Ванат ("Динамо"), Назарий Русин ("Сандерленд").
Популярное сейчас
- Официально. Александрия получила техпоражение в матче с Шахтером
- Сергей Ковалец: Шестая победа подряд Динамо во главе с Александром Шовковским была вполне заслуженной
- Украина близка к еще одному историческому антидостижению в Таблице коэффициентов
- Шевченко – о базе сборной: Права на землю передали в Киевскую обладминистрацию. Но к проекту вернемся после победы
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
Комментарии 3