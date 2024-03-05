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А есть ли Степаненко? Шахтер сообщил, что 6 игроков команды получили вызов в сборную Украины
Тарас - в списке от Минмолодьспорта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" на своем сайте сообщил, что 6 игроков донецкой команды были приглашены в ряды сборной Украины на матч 1/2 финала плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.
"Среди 27 исполнителей, вызванных главным тренером Сергеем Ребровым, 6 игроков представляют "Шахтер": защитники Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, полузащитники Александр Зубков, Георгий Судаков и нападающий Даниил Сикан", - говорится в сообщении "горняков".
Заметим, что накануне Минмолодьспорта опубликовал свой список, в котором есть полузащитники Тарас Степаненко и Егор Назарина, но "горняки" не перечислили их в своей новости.
Позже появилась информация, что опубликованный состав сборной Украины от Минмолодьспорта не соответствует действительности.
УАФ, в свою очередь, еще не публиковала перечень сборников на мартовские матчи плей-офф Евро-2024.
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