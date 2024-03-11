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УАФ раскрыла детали подготовки сборной Украины к важному матчу с Боснией
Команда Сергея Реброва начнет сбор в испанской Марбелье
Фото Павла Кубанова - УАФ
Национальная команда Украины начнет подготовку к полуфиналу плей-офф отбора Евро-2024 в испанской Марбелье.
Как сообщает официальный сайт УАФ, туда игроки украинских клубов, вызванные в лагерь сборной, прибудут после обеда 14 марта. На Юге Испании сине-желтые будут готовиться до 19-го числа - на полях футбольного центра "Банус". Легионеры будут присоединяться к команде в течение недели, после игр за свои клубы.
19 марта национальная команда полным составом вылетит в Сараево, где и разместится за два дня до игры плей-офф. Предматчевую тренировку сборная Украины проведет на арене матча - стадионе "Билино Поле" в городе Зеница, что в 70 км от столицы Боснии и Герцеговины (45 минут езды на автобусе).
21 марта в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву) начнется полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина.
22 марта сине-желтые возьмут курс из Сараево на польскую Познань. В течение трех дней (22-24 марта) украинцы будут готовиться ко второй мартовской игре в городке Опаленица возле Познани.
25 марта сборная Украины переедет во Вроцлав - в уже знакомую Тшебницу, где команда проводила сбор в сентябре прошлого года, перед матчем отбора Евро-2024 с Англией. В этот же день подопечные Сергея Реброва проведут официальную тренировку на поле стадиона "Тарчинский Арена Вроцлав".
На 21:45 по Киеву 26 марта назначено начало заключительного поединка мартовского сбора национальной команды Украины.
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