После Евро 2024 техническим спонсором сборной Украины станет Adidas. ФОТО

Сборная Украины в ближайшее время получит нового технического спонсора.

Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, после Евро-2024 на замену компании Joma придет бренд Adidas.

Отмечается, что сотрудничество сторон не будет ограничиваться только изготовлением формы - Adidas также будет участвовать в социальных проектах, как, например, построение футбольных площадок, а также открытии фан-шопов сборной Украины в крупных городах.

Изначально сборная Украины будет играть в шаблонных вариантах формы от Adidas, но с осени 2025 года должна получить эксклюзивный дизайн экипировки.