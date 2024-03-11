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После Евро 2024 техническим спонсором сборной Украины станет Adidas. ФОТО
Adidas сменит Joma
фото из свободных источников
Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, после Евро-2024 на замену компании Joma придет бренд Adidas.
Отмечается, что сотрудничество сторон не будет ограничиваться только изготовлением формы - Adidas также будет участвовать в социальных проектах, как, например, построение футбольных площадок, а также открытии фан-шопов сборной Украины в крупных городах.
Изначально сборная Украины будет играть в шаблонных вариантах формы от Adidas, но с осени 2025 года должна получить эксклюзивный дизайн экипировки.
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