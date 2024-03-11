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После Евро 2024 техническим спонсором сборной Украины станет Adidas. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Adidas сменит Joma

После Евро 2024 техническим спонсором сборной Украины станет Adidas. ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

Сборная Украины в ближайшее время получит нового технического спонсора.

Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, после Евро-2024 на замену компании Joma придет бренд Adidas.

Отмечается, что сотрудничество сторон не будет ограничиваться только изготовлением формы - Adidas также будет участвовать в социальных проектах, как, например, построение футбольных площадок, а также открытии фан-шопов сборной Украины в крупных городах.

Изначально сборная Украины будет играть в шаблонных вариантах формы от Adidas, но с осени 2025 года должна получить эксклюзивный дизайн экипировки.

После Евро 2024 техническим спонсором сборной Украины станет Adidas. ФОТО - изображение 1После Евро 2024 техническим спонсором сборной Украины станет Adidas. ФОТО - изображение 2
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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