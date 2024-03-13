Бражко: Мама - самый счастливый человек из-за моего вызова в сборную

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко рассказал об эмоциях от дебютного вызова в национальную сборную Украины.

– Вы едете в сборную. Какие ваши ощущения перед выездом сегодня?

– Жду завтра, это была мечта – поехать в национальную сборную. Для меня это честь представлять сборную, быть частью команды. Конечно, я очень хочу тренироваться, познакомиться со всеми ребятами, кого не знаю, и почувствовать эту атмосферу. Буду отдавать всего себя и тренироваться на все 100 процентов, чтобы помочь команде.

- Есть те, кого вы не знаете, с кем не знакомы?

– Заочно знаком, но не виделся с нашими легионерами.

- Кто самый счастливый от вашего вызова в сборную?

– Мама. И я тоже, конечно. Сказал маме, порадовались немного и все.

– Вы осознаете, что, теоретически, можете выйти в старте?

– Я не думаю об этом. Это будет решение тренера. Я буду только работать, все зависит от меня и от конкурентов. Я буду отдавать всего себя на тренировках. Неважно, кто будет играть. Я просто хочу, чтобы мы вышли на Евро.

– Что для этого нужно делать? Ваши слова болельщикам перед трудным выездом.

– Ждем вашу поддержку, она очень нам нужна, будем отдавать всего себя на поле. Слава Украине! – сказал Бражко.