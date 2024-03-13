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Бражко: Мама - самый счастливый человек из-за моего вызова в сборную
Хавбек "Динамо" впервые вызван в главную команду страны
fcdynamo.com
Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко рассказал об эмоциях от дебютного вызова в национальную сборную Украины.
– Вы едете в сборную. Какие ваши ощущения перед выездом сегодня?
– Жду завтра, это была мечта – поехать в национальную сборную. Для меня это честь представлять сборную, быть частью команды. Конечно, я очень хочу тренироваться, познакомиться со всеми ребятами, кого не знаю, и почувствовать эту атмосферу. Буду отдавать всего себя и тренироваться на все 100 процентов, чтобы помочь команде.
- Есть те, кого вы не знаете, с кем не знакомы?
– Заочно знаком, но не виделся с нашими легионерами.
- Кто самый счастливый от вашего вызова в сборную?
– Мама. И я тоже, конечно. Сказал маме, порадовались немного и все.
– Вы осознаете, что, теоретически, можете выйти в старте?
– Я не думаю об этом. Это будет решение тренера. Я буду только работать, все зависит от меня и от конкурентов. Я буду отдавать всего себя на тренировках. Неважно, кто будет играть. Я просто хочу, чтобы мы вышли на Евро.
– Что для этого нужно делать? Ваши слова болельщикам перед трудным выездом.
– Ждем вашу поддержку, она очень нам нужна, будем отдавать всего себя на поле. Слава Украине! – сказал Бражко.
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