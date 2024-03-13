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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины перед Евро-2024 проведет спарринг с Польшей

Национальная сборная Украины
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Поединок пройдет 7 июня

Сборная Украины перед Евро-2024 проведет спарринг с Польшей

Фото Оксани Васильєвої - UA-Футбол

Новина українською

Сборная Украины проведет контрольный матч с Польшей.

Как сообщает пресс-служба УАФ, поединок пройдет 7 июня. О месте и времени проведения игры будет сообщено дополнительно.

Таким образом, в июне украинская национальная команда сыграет три контрольных матча. Ранее сообщалось, что 11 числа сборная Украины сыграет с Молдовой в Кишиневе.

О дате проведения еще одного поединка и соперника в нем будет сообщено на официальных ресурсах УАФ сразу после подписания соответствующего контракта.

Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.

Само Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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