Сборная Украины перед Евро-2024 проведет спарринг с Польшей

Сборная Украины проведет контрольный матч с Польшей.

Как сообщает пресс-служба УАФ, поединок пройдет 7 июня. О месте и времени проведения игры будет сообщено дополнительно.

Таким образом, в июне украинская национальная команда сыграет три контрольных матча. Ранее сообщалось, что 11 числа сборная Украины сыграет с Молдовой в Кишиневе.

О дате проведения еще одного поединка и соперника в нем будет сообщено на официальных ресурсах УАФ сразу после подписания соответствующего контракта.

Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.

Само Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.