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Сборная Украины перед Евро-2024 проведет спарринг с Польшей
Поединок пройдет 7 июня
Фото Оксани Васильєвої - UA-Футбол
Как сообщает пресс-служба УАФ, поединок пройдет 7 июня. О месте и времени проведения игры будет сообщено дополнительно.
Таким образом, в июне украинская национальная команда сыграет три контрольных матча. Ранее сообщалось, что 11 числа сборная Украины сыграет с Молдовой в Кишиневе.
О дате проведения еще одного поединка и соперника в нем будет сообщено на официальных ресурсах УАФ сразу после подписания соответствующего контракта.
Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.
Само Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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