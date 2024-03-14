Бражко: Очень хочется закрепиться в сборной

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко, который получил дебютный вызов в национальную сборную Украины , поделился ожиданиями от сборов и матчей плей-офф квалификации к Евро-2024.

"Счастлив тому, что меня вызвали в главную команду страны. Мне очень хочется в ней закрепиться.

Также я хочу призвать наших болельщиков поддерживать нас. Мы очень хотим выйти на Евро и обрадовать всю страну", — сказал Бражко.