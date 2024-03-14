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Бражко: Очень хочется закрепиться в сборной

Национальная сборная Украины
Обновлено

Хавбек получил свой дебютный вызов в национальную сборную Украины

Бражко: Очень хочется закрепиться в сборной

uaf.ua

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко, который получил дебютный вызов в национальную сборную Украины, поделился ожиданиями от сборов и матчей плей-офф квалификации к Евро-2024.

"Счастлив тому, что меня вызвали в главную команду страны. Мне очень хочется в ней закрепиться.

Также я хочу призвать наших болельщиков поддерживать нас. Мы очень хотим выйти на Евро и обрадовать всю страну", — сказал Бражко.

Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.

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Украина Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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