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Бражко: Очень хочется закрепиться в сборной
Хавбек получил свой дебютный вызов в национальную сборную Украины
uaf.ua
Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко, который получил дебютный вызов в национальную
"Счастлив тому, что меня вызвали в главную команду страны. Мне очень хочется в ней закрепиться.
Также я хочу призвать наших болельщиков поддерживать нас. Мы очень хотим выйти на Евро и обрадовать всю страну", — сказал Бражко.
Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.
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