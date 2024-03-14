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"Не промажь 11-метровый!" Сборная Украины отправилась на решающие матчи отбора на Евро-2024
Для делегации подготовили интересный вагон
Фото: УАФ
13 марта сборная Украины вечерним поездом отправилась на тренировочный сбор в рамках подготовку к матчу с Боснией и Герцеговиной. Перед поездкой игроки и представители тренерского штаба "сине-желтых" встретились с прессой на Центральном железнодорожном вокзале столицы.
Из Киева в Перемышль выехала лишь часть игроков и главный тренер Сергей Ребров. Остальные футболисты присоединятся чуть позже.
Сотрудники Укразализныци подготовили для украинской делегации особый вагон. Забавная наклейка появилась на дверях туалета в поезде: "Не промажь этот 11-метровый!".
Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.
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