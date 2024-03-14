Сборная Украины прибыла в Испанию. Там команду уже ждал Зинченко

Выехав накануне вечером поездом из Киева, делегация сборной Украины во главе с главным тренером Сергеем Ребровым в четверг рано утром прибыла в Перемышль.

Из Перемышля сине-желтые уже традиционно переехали автобусом в международный аэропорт Жешува. Там к команде присоединилась когорта игроков, вызванных из донецкого "Шахтера": горняки во вторник сыграли матч УПЛ во Львове, а в среду вечером переехали в Жешув, где переночевали перед отлетом.

Полет из Жешува в Малагу длился три с половиной часа. Из аэропорта сине-желтые преодолели автобусом еще около 50 км за 35 минут, после чего разместились в отеле. К слову, здесь команды уже ждал Александр Зинченко, который утром прилетел из Лондона, став первым из наших присоединившихся к сбору легионеров.

Сегодня вечером национальная команда проведет первую тренировку на полях футбольного центра «Марбелья».

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 21:45 по Киеву).