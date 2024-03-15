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Тедеско: Из четверки претендентов у Украины самые реальные шансы пробиться на Евро
Победитель нашей сетки плей-офф, попадет в группу к Бельгии
rbleipzig.com
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о шансах сборной Украины выйти на Евро-2024 через сито плей-офф. Его слова приводит журналист "Команды №1".
– Сборные Израиля, Исландии, Боснии и Герцоговины и
– Затрудняюсь ответить на этот вопрос – ведь на кону каждая из этих команд имеет участие в европейском первенстве, а это гордость и престиж для любой сборной. Естественно, что в такой ситуации каждая из них будет преподаваться в этих поединках максимально. И здесь уже многое будет зависеть от настроения, мотивации и готовности команд.
Однако, по моему мнению, из этой четверки претендентов наиболее реальные шансы пробиться на Евро в Германию имеет все-таки сборная Украины. И не только потому, что на бумаге ее состав выглядит несколько лучше. За последние 2–3 года в составе этой сборной появилась целая группа молодых талантливых футболистов, нашедших свое место в очень серьезных клубах Европы, где они стали не простыми статистами, а лидерами и авторитетами, о которых говорит вся футбольная Европа. Когда скелет твоей сборной составляют игроки, выступающие в пятерке сильнейших чемпионатов континента, это уже серьезный и весомый аргумент.
Но для меня важен и другой момент – стиль игры команды, ее футбольная философия и приоритеты. Футбол, в который сегодня играет сборная Украины – это современный, модерный, европейский уровень. Это дух времени. Возможно, у украинцев не всегда и не все получается, но эта команда на правильном пути, а потому и логический прогресс, который мы наблюдаем в ее игре в последние годы, – сказал Тедеско.
Напомним, что если Украина выйдет на Евро-2024 – попадет в группу к Бельгии, Румынии и Словакии.
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