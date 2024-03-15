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Бражко: Мне очень нравится, как играет Родри из Манчестер Сити
Хавбек Динамо рассказал об особенностях игры в опорной зоне
Фото: УАФ / Автор - невідомий
Полузащитник "
– Что самое важное на позиции опорного полузащитника?
- Спокойствие в работе с мячом и без него. Умение управлять игрой и прессингом команды, держать ритм игры.
– Важно сопернику не дать сыграть, а с другой стороны видеть партнера и отдать ему передачу?
– Да.
– Есть ли футболисты в мировом футболе, на которых ты пытаешься равняться?
– Мне очень нравится Родри из "Манчестер Сити". Вижу, как он контролирует темп и здорово работает с мячом быстро. Когда нужно отдать быстро – он отдает, когда нужно остановиться – он спокойно работает с мячом.
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