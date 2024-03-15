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Национальная сборная Украины

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Сборная начала работу в Испании. Забарный и Миколенко присоединились. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Подготовка продолжается

Сборная начала работу в Испании. Забарный и Миколенко присоединились. ФОТО

Фото Андрія Ющака - УАФ

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15 марта сборная Украины провела свой первый полноценный день испанского сбора.

Сборная начала утреннее занятие с пробежки и упражнений на пассинг и контроль мяча. После этого тренерский штаб уделил внимание комбинациям с завершением атак и работе во время прессинга.

Сразу после обеда к национальной команде присоединились два наших "англичанина". Виталий Миколенко и Илья Забарный уже в составе команды.

Пока Забарный и Миколенко отдыхали после дороги, вся команда во время вечерней тренировки выполняла задачи тренерского штаба. Основная часть работы была посвящена тактике и структуре игры.

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Завтра сборная Украины продолжит работу на тренировочном сборе в Марбелье.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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