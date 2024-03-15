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Сборная начала работу в Испании. Забарный и Миколенко присоединились. ФОТО
Подготовка продолжается
Фото Андрія Ющака - УАФ
15 марта
Сборная начала утреннее занятие с пробежки и упражнений на пассинг и контроль мяча. После этого тренерский штаб уделил внимание комбинациям с завершением атак и работе во время прессинга.
Сразу после обеда к национальной команде присоединились два наших "англичанина". Виталий Миколенко и Илья Забарный уже в составе команды.
Пока Забарный и Миколенко отдыхали после дороги, вся команда во время вечерней тренировки выполняла задачи тренерского штаба. Основная часть работы была посвящена тактике и структуре игры.
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Завтра сборная Украины продолжит работу на тренировочном сборе в Марбелье.
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