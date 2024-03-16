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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Забарный – о голе в ворота Лутона: Будем работать, чтобы забивать такие в сборной

Национальная сборная Украины

У оборонца уже есть один гол за национальную команду

Забарный – о голе в ворота Лутона: Будем работать, чтобы забивать такие в сборной

УАФ

Новина українською

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный ответил на вопросы пресс-аташе сборной Украины Александра Гливинского.

- Очевидно, что в нормальном настроении приехал. Поскольку в клубе на заметных ролях, а также стал очередным украинцем, забившим в Премьер-лиге (в ворота “Лутона” – прим.).

- Да, конечно. Всегда приятно приезжать в ряды национальной сборной. Настроение нормальное, не только потому, что в клубе все хорошо, а скучало по ребятам, по этой энергии.

Очень положительный период был в клубе. Я рад, что смог отличиться. Для меня это важно. Надеюсь, что это не последний гол. Будем работать, чтобы делать такие голы в сборной.

- В плей-офф ты еще не играл за национальную команду…

- Для меня это еще один вызов. Это важная игра, прежде всего. Только настраиваемся на победу, это всем понимают. Я думаю, мы готовы, и все будет хорошо у нас.

- У тебя есть уже опыт забивания балканцам, однако македонцам. Если есть возможность подключиться к стандартам, ты готов.

- Мы нарабатываем и знаем, что должны делать. Это очень хорошо, когда есть возможность подключиться и помочь команде. Я только за это”, – сказал Забарный.

Илья отмечался в выездном поединке с Северной Македонией в июне прошлого года. Этот гол является единственным взятием ворот защитника за 32 матча в составе сборной.

Босния и Герцеговина встретится с Украиной 21 марта.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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