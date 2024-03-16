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Забарный – о голе в ворота Лутона: Будем работать, чтобы забивать такие в сборной
У оборонца уже есть один гол за национальную команду
УАФ
Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный ответил на вопросы пресс-аташе сборной Украины Александра Гливинского.
“ - Очевидно, что в нормальном настроении приехал. Поскольку в клубе на заметных ролях, а также стал очередным украинцем, забившим в Премьер-лиге (в ворота “Лутона” – прим.).
- Да, конечно. Всегда приятно приезжать в ряды национальной сборной. Настроение нормальное, не только потому, что в клубе все хорошо, а скучало по ребятам, по этой энергии.
Очень положительный период был в клубе. Я рад, что смог отличиться. Для меня это важно. Надеюсь, что это не последний гол. Будем работать, чтобы делать такие голы в сборной.
- В плей-офф ты еще не играл за национальную команду…
- Для меня это еще один вызов. Это важная игра, прежде всего. Только настраиваемся на победу, это всем понимают. Я думаю, мы готовы, и все будет хорошо у нас.
- У тебя есть уже опыт забивания балканцам, однако македонцам. Если есть возможность подключиться к стандартам, ты готов.
- Мы нарабатываем и знаем, что должны делать. Это очень хорошо, когда есть возможность подключиться и помочь команде. Я только за это”, – сказал Забарный.
Илья отмечался в выездном поединке с Северной Македонией в июне прошлого года. Этот гол является единственным взятием ворот защитника за 32 матча в составе сборной.
Босния и Герцеговина встретится с Украиной 21 марта.
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