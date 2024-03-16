Забарный – о голе в ворота Лутона: Будем работать, чтобы забивать такие в сборной

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный ответил на вопросы пресс-аташе сборной Украины Александра Гливинского.

“ - Очевидно, что в нормальном настроении приехал. Поскольку в клубе на заметных ролях, а также стал очередным украинцем, забившим в Премьер-лиге (в ворота “Лутона” – прим.).

- Да, конечно. Всегда приятно приезжать в ряды национальной сборной. Настроение нормальное, не только потому, что в клубе все хорошо, а скучало по ребятам, по этой энергии.

Очень положительный период был в клубе. Я рад, что смог отличиться. Для меня это важно. Надеюсь, что это не последний гол. Будем работать, чтобы делать такие голы в сборной.

- В плей-офф ты еще не играл за национальную команду…

- Для меня это еще один вызов. Это важная игра, прежде всего. Только настраиваемся на победу, это всем понимают. Я думаю, мы готовы, и все будет хорошо у нас.

- У тебя есть уже опыт забивания балканцам, однако македонцам. Если есть возможность подключиться к стандартам, ты готов.

- Мы нарабатываем и знаем, что должны делать. Это очень хорошо, когда есть возможность подключиться и помочь команде. Я только за это”, – сказал Забарный.