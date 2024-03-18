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Бражко: Нам надо смотреть на себя, показывать нашу игру и стиль

Национальная сборная Украины

Хавбек сине-желтых - о подготовке команды к матчу против Боснии

Бражко: Нам надо смотреть на себя, показывать нашу игру и стиль

Фото: УАФ

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Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко поделился впечатлениями от своего дебютного сбора в национальной команде.

"Акклиматизация проходит хорошо, ребята поддерживают. Была двусторонняя игра, что немножко добавляет понимания. Если сравнивать с молодежной сборной, то стиль один и схема одна, но все гораздо быстрее, все гораздо лучше работают с мячом. Конечно, тяжелее, но надо привыкать к этому уровню, быть достойным представлять страну на нем.

Конечно, устали после двусторонки, потому что провели три тайма по 25 минут, большая интенсивность. Был день восстановления, завтра тоже. Надеюсь, что хорошо восстановлюсь и буду хорошо себя чувствовать. Против кого было сложнее играть? Против всех!

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До анализа боснийцев дело еще не дошло. Все ребята подъедут, и будем разбирать. У соперников хорошая сборная, но нам надо смотреть на себя, а не на них, показывать нашу игру, наш стиль", - считает Бражко.

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

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Украина Владимир Бражко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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