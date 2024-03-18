Бражко: Нам надо смотреть на себя, показывать нашу игру и стиль

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко поделился впечатлениями от своего дебютного сбора в национальной команде.

"Акклиматизация проходит хорошо, ребята поддерживают. Была двусторонняя игра, что немножко добавляет понимания. Если сравнивать с молодежной сборной, то стиль один и схема одна, но все гораздо быстрее, все гораздо лучше работают с мячом. Конечно, тяжелее, но надо привыкать к этому уровню, быть достойным представлять страну на нем.

Конечно, устали после двусторонки, потому что провели три тайма по 25 минут, большая интенсивность. Был день восстановления, завтра тоже. Надеюсь, что хорошо восстановлюсь и буду хорошо себя чувствовать. Против кого было сложнее играть? Против всех!