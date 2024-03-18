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Цыганков вряд-ли успеет восстановиться к матчу с Боснией и Герцеговиной

Национальная сборная Украины
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Вингер пока что даже не тренируется

Цыганков вряд-ли успеет восстановиться к матчу с Боснией и Герцеговиной

Getty Images / Global Images Ukraine

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Травмированный хавбек "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков вряд ли сыграет в матче плей-офф отбора Евро-20024 против Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык.

По данным инсайдера, вингер прибыл в расположение сборной команды, но два дня не тренировался. Возможно сегодня, 18 марта, Виктор примет участие в индивидуальной работе на поле.

Как заявил Цыганык, то, что до матча с БиГ футболист успеет восстановиться шансы мизерные. Остается надеяться, что Цыганков успеет восстановиться ко второму матчу сборной, который состоится во вторник, 26 марта.

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 21:45 по Киеву).

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Украина Игорь Цыганык Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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