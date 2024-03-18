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Цыганков вряд-ли успеет восстановиться к матчу с Боснией и Герцеговиной
Вингер пока что даже не тренируется
Getty Images / Global Images Ukraine
Травмированный хавбек "Жироны" и
По данным инсайдера, вингер прибыл в расположение сборной команды, но два дня не тренировался. Возможно сегодня, 18 марта, Виктор примет участие в индивидуальной работе на поле.
Как заявил Цыганык, то, что до матча с БиГ футболист успеет восстановиться шансы мизерные. Остается надеяться, что Цыганков успеет восстановиться ко второму матчу сборной, который состоится во вторник, 26 марта.
Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 21:45 по Киеву).
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