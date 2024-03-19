Мудрик: Работа в зале – это уже так впечатано в моем менталитете, я уже не могу без этого

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о своих занятиях в тренажерном зале.

"Моя работа в зале – это уже так впечатано в моем менталитете. Я уже не могу без этого, потому что с самого детства у меня отчеканилось в голове: надо работать над собой, и только так можно добиться каких-то результатов", - сказал Мудрик.