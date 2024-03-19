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Мудрик: Работа в зале – это уже так впечатано в моем менталитете, я уже не могу без этого
Михаил рассказал о своей работе в тренажерном зале
Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов
Вингер
"Моя работа в зале – это уже так впечатано в моем менталитете. Я уже не могу без этого, потому что с самого детства у меня отчеканилось в голове: надо работать над собой, и только так можно добиться каких-то результатов", - сказал Мудрик.
Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 21:45 по Киеву).
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