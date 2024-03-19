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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины прибыла в Сараево на матч с Боснией. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Матч уже в четверг

Сборная Украины прибыла в Сараево на матч с Боснией. ФОТО

Фото Андрія Ющака - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительный день испанского сбора сборная Украины провела утреннюю тренировку на поле футбольного центра "Банус".

Во втором коллективном занятии сине-желтых приняли участие 27 из 28 игроков. Виктор Цыганков продолжает выполнять индивидуальные задачи по восстановлению поврежденной связки коленного сустава под наблюдением врачей и тренера по физподготовке.

После утренней сессии сборники ненадолго вернулись в гостиницу, чтобы принять душ и пообедать. Сразу же после этого национальная команда выехала на аэродром в Малаге.

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Полет в Сараево длился около трех часов. Украинцы поселились в столице Боснии и Герцеговины. Сегодня в распорядке дня сборной остается еще два пункта – ужин и отдых.

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