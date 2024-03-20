Малиновский: Надеюсь, послематчевых пенальти не будет, хотя ребята очень ответственно отнеслись к их отработке

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от предстоящего поединка против команды Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024.

"Самочувствие наконец-то замечательное, ведь подхватил вирус, было тяжеловато. Сейчас чувствую себя очень хорошо. Готовимся к решающей игре. Все в хорошем настроении, провели тренировку, наработали некоторые моменты.

Над чем работаем? Есть фазы обороны и атаки, стандарты – эти моменты отрабатываем. Прежде стандарты, потому что они очень важны, после них много мячей забивают. В последних играх мы видели, что соперники таким образом пропускали голы. Поэтому нужно сделать акцент на этом.

Отработка пенальти? Надеюсь, послематчевой серии не будет. Все должны быть готовы, потому что это одна игра, и все может быть. Ребята очень ответственно отнеслись к пенальти, все пробили качественно.

Многие игроки сборной Боснии и Герцеговины выступают в великолепных европейских клубах. Нужно отдать все на поле, прежде всего, быть психологически готовыми, потому что матч будет непростой. Нам с первых минут нужно взять игру в свои руки, действовать очень агрессивно, быстро, потому что боснийская команда физически очень сильна. Нужно быть готовыми к борьбе, потому что выиграть ее – это 50 процентов успеха.

У Эдин Джеко очень высокий индивидуальный уровень. Он может с полумомента забить мяч, очень хорошо играет головой в штрафной. Крайне опасный футболист, поэтому мы должны обратить внимание на это.

Мы отправились в Боснию, чтобы пройти акклиматизацию, готовиться к игре. Но я думаю, что гораздо лучше, что там будет прохладнее, ведь в таких условиях приятнее играть", – считает Руслан Малиновский.