Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко: Я очень надеюсь, что наша сборная достигнет высот. Это то, во что мы верим
В четверг - важнейший матч с Боснией и Герцеговиной
uaf.ua
Полузащитник с
— Несколько лет назад вы уже играли против боснийцев. Какие ваши ожидания от этого соперника сейчас?
— Конечно, мы знаем, что будет тяжело, поскольку у них отличная команда, есть опытные игроки, которые могут поделиться своим опытом с другими. Конечно, любая национальная команда играет лучше перед своими фанатами. Надеюсь, мы покажем нашу лучшую игру.
— Многие говорят, что сейчас сборная Украины лучшая за долгие времена. Ощущаете ли вы давление, поскольку команда играла в 1/4 финала Евро-2020 во главе с Андреем Шевченко? Чувствуете ли вы, что должны пройти дальше?
— Не знаю, кто может судить, какая команда лучше. Мы оставим это дело другим людям. В сборной Украины сейчас меняется поколение, много как молодых игроков, так и опытных. Я думаю, это отличный микс на данный момент. Я очень надеюсь, что наша команда достигнет высот. Это то, во что мы верим. Можно много говорить, но другое дело – показать это на поле. Мы выберем второе и попытаемся показать себя с наилучшей стороны.
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— Как прошла последняя неделя в Испании? Какая атмосфера в коллективе после продолжительного перерыва? В каком состоянии находитесь, вы ведь много пропустили?
— Атмосфера отличная, мы все понимаем, зачем сюда приехали, осознаем ответственность. Подготовка проходит должным образом. Надеюсь, это все мы сможем показать на поле. Что касается моего состояния, то я чувствую себя хорошо физически и психологически, готов на 100 процентов.
— Сборная Украины практиковала пробитие пенальти. Как вы относитесь к возможности послематчевой серии?
— Это правила игры. Если мы сыграем вничью, то потом будут дополнительные таймы и пенальти. Конечно, хотелось бы добиться положительного результата за 90 минут, но в футболе нужно быть готовым ко всему. Потому мы и практиковали это на тренировках.
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