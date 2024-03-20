  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зинченко: Я очень надеюсь, что наша сборная достигнет высот. Это то, во что мы верим
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко: Я очень надеюсь, что наша сборная достигнет высот. Это то, во что мы верим

Национальная сборная Украины
Обновлено

В четверг - важнейший матч с Боснией и Герцеговиной

Зинченко: Я очень надеюсь, что наша сборная достигнет высот. Это то, во что мы верим

uaf.ua

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации Евро-2024 с командой Боснии и Герцеговины.

— Несколько лет назад вы уже играли против боснийцев. Какие ваши ожидания от этого соперника сейчас?

— Конечно, мы знаем, что будет тяжело, поскольку у них отличная команда, есть опытные игроки, которые могут поделиться своим опытом с другими. Конечно, любая национальная команда играет лучше перед своими фанатами. Надеюсь, мы покажем нашу лучшую игру.

— Многие говорят, что сейчас сборная Украины лучшая за долгие времена. Ощущаете ли вы давление, поскольку команда играла в 1/4 финала Евро-2020 во главе с Андреем Шевченко? Чувствуете ли вы, что должны пройти дальше?

— Не знаю, кто может судить, какая команда лучше. Мы оставим это дело другим людям. В сборной Украины сейчас меняется поколение, много как молодых игроков, так и опытных. Я думаю, это отличный микс на данный момент. Я очень надеюсь, что наша команда достигнет высот. Это то, во что мы верим. Можно много говорить, но другое дело – показать это на поле. Мы выберем второе и попытаемся показать себя с наилучшей стороны.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

— Как прошла последняя неделя в Испании? Какая атмосфера в коллективе после продолжительного перерыва? В каком состоянии находитесь, вы ведь много пропустили?

— Атмосфера отличная, мы все понимаем, зачем сюда приехали, осознаем ответственность. Подготовка проходит должным образом. Надеюсь, это все мы сможем показать на поле. Что касается моего состояния, то я чувствую себя хорошо физически и психологически, готов на 100 процентов.

— Сборная Украины практиковала пробитие пенальти. Как вы относитесь к возможности послематчевой серии?

— Это правила игры. Если мы сыграем вничью, то потом будут дополнительные таймы и пенальти. Конечно, хотелось бы добиться положительного результата за 90 минут, но в футболе нужно быть готовым ко всему. Потому мы и практиковали это на тренировках.

По теме
yellow-arrow
Олег Федорчук: Я был пессимистично настроен относительно возвращения Ракицкого в Шахтер, но признаю – ошибся
yellow-arrow
Джеко: Сборная Украины — фаворит противостояния, но мы покажем, как сильно мы хотим победить
yellow-arrow
Ребров: Если увижу слова Милошевича, где он поддерживает российских игроков, то напомню ему, что у нас идет война
Украина Босния и Герцеговина Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости